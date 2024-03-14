جوندوجان يحتفظ بـ «شارة» قيادة «الماكينات»

فرانكفورت (د ب أ)



أكد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن إيلكاي جوندوجان سيظل قائداً للفريق، رغم عودة مانويل نوير، بعد غيابه عن منتخب «الماكينات» فترة طويلة.

وتم اختيار لاعب وسط برشلونة الإسباني جوندوجان قائداً لمنتخب ألمانيا العام الماضي، من جانب المدرب هانزي فليك عندما غاب نوير، الذي كان يرتدي شارة القيادة منذ عام 2014، بسبب كسر في الساق.

وظل جوندوجان قائداً لمنتخب ألمانيا، عندما تولى ناجلسمان المسؤولية في الخريف الماضي، وقال المدرب الألماني إن هذا لن يتغير الآن، بعد عودة نوير إلى التشكيلة التي تخوض مباراتين وديتين ضد فرنسا وهولندا استعداداً لبطولة أمم أوروبا «يورو 2024». وشدد ناجلسمان: «بالنسبة لي، قضية القائد هي أكثر ما يهم الفريق».

وأضاف «ينبغي أن يشعر اللاعبون بأن لديهم قائد في صفوفهم يمكنهم اللجوء إليه دائماً، إذا كانت لديهم مخاوف، ربما لا يريدون مناقشتها مباشرة مع المدرب».

وكان جوندوجان «33 عاماً»، قد صرح لموقع «برايم فيديو» في وقت سابق من الأسبوع الجاري: «في الوقت الحالي، أفترض أنني ما زلت القائد»، لكنه أضاف أن العديد من اللاعبين الآخرين يتعين عليهم أيضاً تحمل المسؤوليات لجعل الفريق ناجحاً مرة أخرى، موضحاً أنه «في النهاية، لا يهم حقا من يرتدي شارة القيادة».