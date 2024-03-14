«الليجا» تبلغ عن العنصرية تجاه نجم «الريال»



مدريد (د ب أ)



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إنها ستبلغ بما وصفته بهتافات عنصرية مؤسفة موجهة لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، وذلك قبل مباراة لأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت فيه مجموعة صغيرة من جماهير أتلتيكو مدريد بالهتاف «فينيسيوس شمبانزي» وذلك قبل مواجهة فريقهم أمام إنتر ميلان الإيطالي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني، إنها ستقوم بالإبلاغ عن الواقعة في مكتب المدعي العام المعني بجرائم الكراهية، مؤكدة أن ذلك الإجراء يأتي رغم أن الواقعة في مباراة أخرى، وفي بطولة أخرى وخارج الملعب.

كما ذكرت تقارير أخرى أنه كانت هناك أيضاً هتافات عنصرية ضد فينسيوس جاءت قبل مواجهة برشلونة ونابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت إذاعة «كادينا إس إي إر» مقطع فيديو لجماهير برشلونة تهتف قائلة «الموت لفينيسيوس»، وذلك قبل المباراة التي انتهت 3-1 لمصلحة برشلونة في ملعب «مونتجويك»، كما تم ترديد هتافات مماثلة ضد اللاعب في مباريات أخرى أمام برشلونة. ويتعرض فينيسيوس للإساءات العنصرية عندما وصل للعب في إسبانيا قبل ستة أعوام. ويلعب المنتخب الإسباني أمام البرازيل ودياً في «سانتياجو برنابيو» يوم 26 مارس الجاري، وذلك في مواجهة سيكون هدفها محاربة العنصرية.