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الرياضة

«السماوي» يعيش «أزمة الأهداف»!

«السماوي» يعيش «أزمة الأهداف»!
14 مارس 2024 21:03

 
سلطان آل علي (دبي)


تلقى بني ياس خسارةً أمام الوصل بهدفين على ملعب بالشامخة، ضمن «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليتجمد رصيد «السماوي» عند 16 نقطة، وتفصله 8 نقاط عن الأندية المنافسة على الهبوط، هذه الأزمة التي يعيشها «السماوي» صارت صداعاً منذ خروج جواو بيدرو.
ولم يعرف بني ياس طعم الفوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات إلا مرة واحدة فقط، وخسر البقية، كما أنه خرج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة على يد شباب الأهلي من دور الـ16، والمشكلة الأكبر أنّ الفريق لم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات، رغم أنه سدد 30 مرة منها 11 على المرمى.
ويشكل الجانب التهديفي أزمة كبيرة في بني ياس، حيث لم يسجل الفريق إلا 17 هدفاً حتى الآن، وهو ثالث أضعف هجوم بعد الإمارات «16» وحتا «12»، ورغم أنّ «السماوي» يصنع الفرص، فإنه لا يعرف طريق المرمى، حيث أضاع لاعبو بني ياس 21 فرصة محققة للتسجيل، ويبقى نياكاتي المهاجم هو المسؤول الأول، حيث أضاع بمفرده 9 فرص محققة للتسجيل، وهو ثاني أكثر اللاعبين إضاعة للفرص في الدوري بأكمله، كما يعاني بني ياس من سوء الحظ أحياناً، ويتضح ذلك في عدد التسديدات التي ضربت العارضة والقائمين بـ10 تسديدات، ليكون ثاني أعلى فريق في الموسم.
والجدير بالذكر أنّ معاناة بني ياس التهديفية ليست وليدة اليوم، حيث لم يعد هناك من يعوض جواو بيدرو منذ رحيله، وهداف الفريق هذا الموسم هو لاعب الجناح سفيري بـ6 أهداف. وفي الموسم الماضي، كان هداف الفريق هو لاعب الوسط الهجومي خيمنيز بـ7 أهداف. وفي موسم 2021-2022 كان خيمنيز الهداف أيضاً بـ8 أهداف.

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هدافو بني ياس 
2024-2023: سفيري «6 أهداف»
2023-2022: خيمنيز «7 أهداف»
2022-2021: خيمنيز «8 أهداف»
2021-2020: جواو بيدرو «18 هدفاً»

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
الوصل
جواو بيدرو
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