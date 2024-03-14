«مشاكل الفخذ» تُبعد دي بروين



بروكسل (د ب أ)



خرج نجم الوسط كيفن دي بروين من قائمة المنتخب البلجيكي للمباريات الودية أمام أيرلندا وإنجلترا، ومن ثم يكون متفرغاً للعب مع مانشستر سيتي.

وقال دومينكو تيدسكو، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، إن دي بروين لديه مشاكل في الفخذ، وأنه من الأفضل عدم ضمه للمشاركة مع المنتخب.

ويعتمد تيدسكو على الاستعانة بدي بروين، وهو في كامل جاهزيته البدنية في بطولة كأس أمم أوروبا هذا الصيف.

وكان دي بروين قد خضع لعملية جراحية في أوتار الركبة منتصف أغسطس الماضي، بعد تعرضه للإصابة في أولى جولات الدوري الإنجليزي، وغاب لمدة خمسة أشهر، ومنذ عودته في يناير الماضي، أدار الإسباني جوسيب جوارديولا مسألة الاعتماد عليه بشكل مختلف، حيث لم يجعله يشارك في مباراة برينتفورد يوم 20 فبراير الماضي، بسبب ما وصفه المدرب الإسباني بآلام في أوتار الركبة.

وقال تيدسكو في مؤتمر صحفي: «لا أعرف العلاقة بين الإصابتين، الآن أنه يعاني من إصابة في الفخذ منذ المباريات الأخيرة، ولقد ناقشنا الأمر مع الطبيب، ثم كان لديّ حديث مع كيفن».

وأوضح تيدسكو أنه لا يمكن المخاطرة بالدفع بدي بروين، مضيفاً أن اللاعب سيخضع لعملية إعادة تأهيل مع مانشستر سيتي.

وتابع المدرب الذي يمتد عقده حتى عام 2026 «إذا كانت الخطورة في تلك الإصابة كبيرة، فإن مسؤوليتنا هي حماية اللاعب، ومن ثم يكون جاهزا لأمم أوروبا، لا يمكننا أن نخاطر في تلك اللحظة بأي لاعب خاصة كيفن».

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراة ودية أمام أيرلندا يوم 23 مارس الجاري، وبعد ذلك بثلاثة أيام يواجه نظيره الإنجليزي في ملعب ويمبلي، استعداداً لكأس أمم أوروبا.

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا، إلى جانب منتخبي سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات والتي تقام في الشهر الجاري.