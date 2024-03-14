فينيسيوس يتحدث عن «الحقيقة المحزنة»



مدريد (أ ف ب)



استنكر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، ما صدر بحقه من إهانات عنصرية، أطلقها جمهور الجار اللدود أتلتيكو مدريد، وذلك قبل مباراته مع ضيفه إنتر الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مطالباً الاتحاد القاري بالتدخل.

وفي منشور على موقع «أكس» (تويتر سابقاً) مع ذِكرِ الحسابين الرسميين لدوري أبطال أوروبا والاتحاد الأوروبي، قال النجم البرازيلي الذي وقع مرات عدة ضحية للعنصرية في الملاعب الإسبانية «آمل أن تكونوا (الاتحاد الأوروبي) قد فكرتم بمعاقبتهم».

ونشر في رسالته مقطع فيديو تُسمَع فيه جماهير أتلتيكو، وهي تهتف «أليه (هيا)، أليه، فينيسيوس شمبانزي» في ملعب «متروبوليتانو».

أضاف فينيسيوس «إنها حقيقة محزنة تحدث حتى خلال المباريات التي لا أتواجد فيها».

وقالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لوكالة فرانس برس، إنها ستتقدم بشكوى بسبب هذه «الهتافات العنصرية المؤسفة»، حتى لو حدثت الوقائع خلال مباراة أوروبية وليس في الدوري الإسباني وخارج الملعب.

وأكدت أن «رابطة الدوري الإسباني ملتزمة تماماً بجعل كرة القدم مساحة خالية من الكراهية، وتواصل بلا هوادة ملاحقة أي موقف عنصري، مهما كانت البطولة».

يتم استهداف البرازيلي «23 عاماً» بشكل متكرر بسبب لون بشرته، لكنه لم يسكت على هذه المخالفات الشنيعة وبات شخصية كروية رائدة في مكافحة التمييز في كرة القدم الإسبانية.

وفي آخر فصول العنصرية بحق البرازيلي، أفادت رابطة الدوري الإسباني أوائل الشهر الحالي أنها تُراجع مقطع فيديو لطفل يوجه إهانات عنصرية تجاه فينيسيوس خلال مباراة ضد فالنسيا 2-2 في الثاني من مارس.

وقالت مصادر الرابطة «نحن بصدد دراسة وتحليل الحقائق من الناحية القانونية، لنرى ما يمكننا وما ينبغي علينا فعله».

وفي مقطع فيديو نشره أحد صحفيي شبكة «إي أس بي أن البرازيلية»، وأعادت وسائل الإعلام الإسبانية تداوله، يمكن سماع طفل، وهو يصف فينيسيوس بـ «القرد».

سجّل النجم البرازيلي هدفين في المباراة، ليعوّض ريال تأخره بهدفين، ويتعادل مع فالنسيا 2-2 على ملعب «ميستايا».

ورفع فينيسيوس قبضته في تحية «القوة السوداء» (شعار داعم لذوي البشرة السمراء) بعد هدفه الأول في الملعب ذاته الذي تعرض فيه لإساءات عنصرية الموسم الماضي، في حادثة دفعت بفالنسيا الى منع ثلاثة من مشجعيه من دخول الملعب مدى الحياة.

وفي يونيو الماضي، مُنع أربعة من مشجعي أتلتيكو، متهمين بشنق دمية عليها صورة لفينيسيوس على جسر في العاصمة الإسبانية نهاية يناير 2023، من دخول الملاعب لمدة عامين.