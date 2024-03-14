إنجلترا تدعو «مدرب السرطان»



لندن (د ب أ)



دعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السويدي سفن جوران إيركسون، مدرب المنتخب السابق، ليحضر ضيفاً خاصاً مباراة ودية أمام بلجيكا هذا الشهر في ملعب «ويمبلي». وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن إريكسون، كشف في يناير الماضي عن تشخيص إصابته بمرض سرطان البنكرياس، مشيراً إلى أنه لديه عام واحد فقط ليعيشه.

وقد يحقق المدرب «76 عاماً» حلمه بقيادة فريق ليفربول 23 مارس الجاري في مباراة ودية لأساطير الفريق أمام أساطير أياكس الهولندي، وبعد ذلك بأيام قد يوجَد في ملعب «ويمبلي».

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره البلجيكي 28 مارس الجاري، وقد يحضر إريكسون المباراة في حال كان قادراً على ذلك.

من جانبه، قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في أثناء إعلانه قائمة فريقه لمباريات الشهر الجاري: «أعرف أيضاً أننا دعونا سفن لحضور واحدة من المباراتين».

وأضاف: «لا نعرف إذا كان سيأتي أم لا، لكننا نأمل أن يحدث ذلك».

ومن المقرر أيضاً تكريم تيري فينابلز، والذي قاد المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي بكأس أمم أوروبا 1996، في مباراة البرازيل أو بلجيكا.

وتوفي فينابلز، مدرب توتنهام وبرشلونة الإسباني وإنجلترا السابق، في نوفمبر الماضي عن عمر 80 عاماً.