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مركز الطفل بطل مهرجان الشارقة

مركز الطفل بطل مهرجان الشارقة
14 مارس 2024 22:13

 
الشارقة (الاتحاد)

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أحرز مركز الطفل بالرقة المركز الأول في مهرجان كرة القدم الذي نظمته مؤسسة «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بنادي الشارقة بفرع الحزانة، بمشاركة 168 طفلاً يمثلون 14 فريقاً من منتسبي مراكزها المنتشرة على مستوى الشارقة، ضمن الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة.
وجاءت صدارة مركز الطفل بالرقة بعدما تغلب على مركز الطفل بالخالدية 2-1، فيما أحرز مركز الطفل بوادي الحلو المركز الثالث، بعد فوزه على مركز الطفل بالثميد 2-1، وفي ختام المهرجان كُرِّمت الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بحضور عدد من المسؤولين وأولياء أمور الأطفال.
وقالت خولة الحواي، مدير أطفال الشارقة: «نسعى من تنظيم هذه البطولات إلى غرس الثقافة الرياضية لدى الأطفال، وتعليمهم أساسيات كرة القدم، وما حولها من أنظمة ومهارات، تحمل مضامين وقوانين هذه اللعبة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية واحتضانها، واستثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل، وأبرزت البطولة مجموعة من المواهب الكروية، والتي نأمل أن يكون لها مستقبل واعد في كرة القدم».

 

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