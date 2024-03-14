«تعديل طفيف» على قائمة «الأسود الثلاثة»

لندن (أ ف ب)



اكتفى جاريث ساوثجايت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، ببعض التعديلات على قائمة «الأسود الثلاثة» التي أعلنها للمباراتين الوديتين المقررتين الشهر الحالي، وذلك استعداداً لنهائيات كأس أوروبا المقررة هذا الصيف في ألمانيا.

ويواجه وصيف النسخة الأخيرة من كأس أوروبا منتخبي البرازيل في 23 مارس، ثمّ بلجيكا في 26 منه على ملعب ويمبلي، في الاختبارين الأخيرين قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي تخوض غمار البطولة القارية.

واستدعى ساوثجايت لاعبين شباب للمرة الأولى، أبرزهم قلب دفاع إيفرتون جاراد برانثوايت «21 عاماً»، والجناح الأيسر لنيوكاسل أنتوني جوردون «23».

وعاد مهاجم برنتفورد إيفان توني إلى المنتخب، بعد أن قضى عقوبة الإيقاف لمدة ثمانية أشهر، بسبب انتهاك قانون المراهنات الرياضية، سجل المهاجم البالغ 27 عاماً أربعة أهداف في تسع مباريات في الدوري الإنجليزي، منذ عودته إلى الملاعب في يناير.

كما يعود المدافعان جون ستونز «مانشستر سيتي»، وبن تشيلويل «تشيلسي» إلى التشكيلة، بعد تعافيهما من الإصابة، في حين يستمر غياب جناح تشيلسي رحيم سترلينج.

وتلعب إنجلترا أمام البوسنة والهرسك وآيسلندا في 3 و7 يونيو في نيوكاسل ولندن توالياً، قبل الاستحقاق القاري التي تخوضه ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وضمت التشكيلة، سام جونستون «كريستال بالاس»، جوردان بيكفورد «إيفرتون»، آرون رامسدايل «أرسنال»، وجاراد برانثوايت «إيفرتون»، بن تشيلويل «تشيلسي»، لويس دانك «برايتون»، جو جوميز «ليفربول»، إيزري كونسا «أستون فيلا»، هاري ماجواير «مانشستر يونايتد»، كايل ووكر وجون ستونز «مانشستر سيتي»، وجود بيلينجهام «ريال مدريد الإسباني»، كونور جالاجر «تشيلسي»، جوردان هندرسون «أياكس الهولندي»، جيمس ماديسون «توتنهام»، ديكلان رايس «أرسنال»، وجارود بوين «وستهام»، فيل فودن «مانشستر سيتي»، أنتوني جوردون «نيوكاسل»، هاري كين «بايرن ميونيخ الألماني»، كول بالمر «تشيلسي»، ماركوس راشفورد «مانشستر يونايتد»، بوكايو ساكا «أرسنال»، إيفان توني «برنتفورد»، أولي واتكينز «أستون فيلا».