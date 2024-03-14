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الرياضة

قطر والمغرب تستضيفان «5 نسخ» من «مونديال الناشئين والناشئات»

قطر والمغرب تستضيفان «5 نسخ» من «مونديال الناشئين والناشئات»
14 مارس 2024 23:01

 
لوزان (أ ف ب)

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تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئين، ما دون 17 عاماً، بين عامي 2025 و2029، فيما حصل المغرب على حق استضافة النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئات ما دون 17 عاماً في الفترة نفسها، حسب ما أعلن المجلس العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
وكان «الفيفا» أعلن في ديسمبر الماضي أنه قرر تنظيم نهائيات كأس العالم ما دون 17 عاماً سنوياً بدلاً من كل عامين اعتباراً من 2025، وذلك بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 24 للناشئين، و24 منتخباً بدلاً من 16 للناشئات.
ورغم عدم إفصاح الاتحاد الدولي عن أسماء الدول المستضيفة، إلا أنه اختار للمرة الأولى دولتين دفعة واحدة لاستضافة النسخ الخمس المقبلة في الفئتين، وذلك من أجل «استخدام البنى التحتية القائمة لمصلحة كفاءة واستدامة البطولات»، وفقاً لبيان صادر عن «الفيفا».
ويأتي قرار الاستضافة تأكيداً للفورة الرياضية للبلدين، والتي توجت باستضافة قطر لكأس العالم للرجال 2022، وكأس آسيا مطلع العام الحالي، في حين سيكون المغرب أحد مستضيفي النسخة المئوية من كأس العالم عام 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات في قارة أميركا الجنوبية «الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي».
واستضافت قطر كأس العالم للأندية مرتين «2019 و2020»، بينما نظم المغرب نسخ 2013 و2014 و2022، ويتأهب لاستضافة كأس أمم أفريقيا عام 2025.
ويعكس تطور نهائيات مونديال الناشئين والناشئات ما دون 17 عاماً، رؤية «الفيفا» لتطوير نهائيات المونديالات، مع محاولة زيادة تواترها، حيث سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 منتخباً، فيما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 24 إلى 32 العام الماضي.
في المقابل، فشل «الفيفا» في الحصول على إجماع لتنظيم كأس العالم كل سنتين بدلاً من 4 سنوات، واضطر إلى التخلي عن الفكرة مع بداية عام 2022، في مواجهة حجم المعارضة من الاتحادات القارية والبطولات والأندية، وبعض اللجان الأولمبية.

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