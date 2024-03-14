بني ياس يحصد المركز الثالث في «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

اُسدل الستار على مباريات تحديد المراكز في إياب الدور النهائي لـ «دوري الرجال للكرة الطائرة»، لموسم 2023 - 2024، حيث حصد بني ياس «حامل اللقب» المركز الثالث بفوزه على مضيفه شباب الأهلي «الرابع» بنتيجة 3-0، بعد الفوز ذهاباً 3-2 بأبوظبي.

وحسم العين المنافسة على المركز الخامس بتفوقه أمام منافسه عجمان «السادس» 3-1 في الإياب، بعد الفوز 3-2 في مباراة الذهاب، بدوره، اكتفى النصر بالمركز السابع على حساب حتا الأخير بالفوز 3-2 في مباراة الذهاب، و3-0 إياباً.

ولُعب منافسات النسخة «46» لدوري الطائرة بمشاركة 8 أندية، تنافست على مدار 19 أسبوعاً، وأقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، ولعبت الفرق الحائزة المراكز الأربعة الأولى شباب الأهلي، بني ياس، الوصل، والجزيرة، المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي الذي جمع «فخر أبوظبي» و«الفرسان»، وشهد تتويج الأول باللقب بالفوز 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

وينظم اتحاد الطائرة 4 مسابقات في فئة الرجال للموسم الحالي 2023 - 2024، تشمل «الكأس، كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، كأس السوبر»، إضافة إلى مسابقات الدوري والكأس في فئتي الشباب والناشئين، بجانب دوري وكأس الأشبال «أ»، ودوري وكأس الأشبال «ب»، إضافة إلى دوري السيدات، خلافاً لمهرجانات الصغار من 7 إلى 10 سنوات.