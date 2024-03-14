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الرياضة

«السيتي».. بطل «الشامبيونزليج» بـ 32.3%

«السيتي».. بطل «الشامبيونزليج» بـ 32.3%
15 مارس 2024 02:39

مراد المصري (أبوظبي)

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احتل مانشستر سيتي الإنجليزي، صدارة الفرق الأوفر حظاً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بحسب موقع «أوبتا» المتخصص بالإحصائيات، الذي نشر ترتيب الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية ضمن «الشامبيونزليج»، وفق نسبة حظوظ الفوز باللقب، وفق محاكاة بالذكاء الاصطناعي، بحسب البيانات الخاصة بكل فريق.
حاز «السيتي» نسبة ترشيح كبيرة لحصد البطولة، بواقع 32.3%، وهو الفريق الذي نال اللقب العام الماضي أيضاً، ويقدم أرقاماً استثنائية هذا الموسم.
جاء ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج «14 لقباً»، في المرتبة الثانية بـ 16.87%، وأرسنال الإنجليزي 13.09%، وباريس سان جيرمان الفرنسي رابعاً 11.80%.
وتراجع بايرن ميونيخ الألماني إلى المركز الخامس «10.75%»، ويليه بوروسيا دورتموند الألماني «5.62%»، ومنح «الذكاء الاصطناعي» برشلونة الإسباني الترتيب السابع بنسبة 5.38%، وتبعه أتلتيكو مدريد 4.19%.

السيتي
مانشستر سيتي
الشامبيونزليج
دوري أبطال أوروبا
الذكاء الاصطناعي
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