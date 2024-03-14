«الفرسان» يجتاز «الراقي» بـ «لدغة دبور»

عتصم عبدالله (دبي)



تصدر سيناريو «قلب الطاولة» والتعادل، مشهد مباراتي الشارقة أمام ضيفه النصر 2-2، والجزيرة وأمام اتحاد كلباء 2-2، فيما قاد مؤنس دبور شباب الأهلي إلى فوز صعب على حساب ضيفه البطائح 2-1، في اليوم الثاني لمباريات «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ونجح «الفرسان» في اقتناص النقاط الثلاث أمام ضيفه «الراقي»، بفوز متأخر 2-1، وأنهى «أصحاب الأرض» الشوط الأول بالتقدم بهدف مؤنس دبور في الدقيقة 17، وأدرك محمد راشد التعادل لـ «الراقي» في الدقيقة 53، قبل أن يعود دبور، ويسجل هدف الفوز الثمين لـ «الفرسان» في الدقيقة 97، ليمنح فريقه ثلاث نقاط، رفعت رصيده إلى 33 نقطة في مركز «الوصافة» مؤقتاً، مقابل 19 نقطة لـ «الراقي» في المركز «الثامن».

وأنتظر «الفرسان» حتى الدقيقة 17، لينجح في تسجيل هدف التقدم، بعد توغل ناجح لجويلهرم دا سيلفا من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل تمريرة أرضية، حولها المهاجم مؤنس دبور مباشرة داخل الشباك، وهو الهدف الرابع لدبور في الدوري.

وألغى الحكم أحمد بلال هدفاً ثانياً لشباب الأهلي، بوساطة إيجور جيسوس من كرة راسية في الدقيقة 40، بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ونجح «الراقي» في العودة إلى المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما أدرك محمد راشد التعادل في الدقيقة 53، من تسديدة قوية بيمناه، من كرة هيأها الكاميروني أناتولي بيرترند، وهو الهدف الأول للبطائح في مرمى شباب الأهلي في «دوري المحترفين» خلال 4 مواجهات.

ورمى الصربي ماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان» بكل أوراقه، بعدما أجرى 4 تبديلات دُفعة واحدة في الدقيقة 74، بدخول الرباعي لوكا ميليفويتش، حارب عبدالله، يحيى الغساني، وماتيوس ليما، لينجح دبور في تسجيل هدف الفوز الثمين لفريقه في الدقيقة 97، وهو أكثر أهداف «الفرسان» تأخراً في الدوري خلال الموسم الحالي.

وتعادل الشارقة والنصر 2-2، ليرفع «الملك» رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الخامس، و«العميد» إلى 22 نقطة، في المركز السادس، تقدم النصر بهدف في الدقيقة 15، عن طريق موسى ندياي، وتعادل للشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 35، وأضاف اللاعب نفسه هدف التقدم في الدقيقة 42، وتعادل عادل تعرابت لـ «العميد» في الدقيقة 64.