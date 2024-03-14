الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عجمان والعين.. «مهمة محلية» لـ«زعيم الآسيوية»

عجمان والعين يختتمان الجولة بمباراة قوية (الاتحاد)
15 مارس 2024 02:39

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
رفع جاهزية 11 مسلخاً في العين لاستقبال الذبائح

يستضيف عجمان، العين على استاد راشد بن سعيد، في الساعة العاشرة مساء اليوم، في مواجهة منتظرة لختام «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، واحتل «البرتقالي» المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة «قبل انطلاق الجولة»، مقابل 31 نقطة لضيفه «الزعيم» الساعي لمطاردة الوصل «المتصدر».
وتصطدم رغبة «البرتقالي»، في تذوق طعم الفوز الثاني على التوالي في الدوري على ملعبه، بعد الأول أمام الإمارات 2-0 في الجولة الماضية، بمعنويات ضيفه «الزعيم الآسيوي» والعائد ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023- 2023، على حساب مضيفه النصر السعودي 3-1 بركلات الترجيح.
ويدرك «البرتقالي» الذي خسر أكبر عدد من المباريات في «دوري المحترفين» أمام «الزعيم» بالذات في 19 مباراة، واستقبلت شباكه أكبر عدد من الأهداف برصيد 77 هدفاً، أن المهمة لن تكون سهلة، في ظل الأفضلية شبه المطلقة للضيوف بالخسارة في مباراة واحدة من أصل 23 لقاءً جمعت الفريقين.
ويخطط عجمان بقيادة مدربه الروماني إيسايلا إلى الاستفادة من ضغط المباريات أمام العين، والذي يقوده الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والذي أكد في وقت سابق «أن ضغط المباريات يؤثر في فريقه، لكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر من كل جوانبه»، وقال: «نعمل بجد لعلاج بعض المشكلات التي نواجهها للتعافي من ضغط المباريات، وندرك أنه في كل مرحلة ستزداد المباريات صعوبة».
وخاض العين 4 مباريات تنافسية على التوالي، خلال أقل من أسبوعين، بداية بمباراة حتا في «الجولة 15» للدوري 29 فبراير الماضي، والنصر السعودي في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا 4 مارس، واتحاد كلباء في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 7 مارس، وصولاً إلى مباراة النصر السعودي 11 مارس في إياب ربع نهائي أبطال آسيا.

عجمان
العين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
اليوم 10:16
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
علوم الدار
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
اليوم 10:10
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©