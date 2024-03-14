عجمان والعين.. «مهمة محلية» لـ«زعيم الآسيوية»

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف عجمان، العين على استاد راشد بن سعيد، في الساعة العاشرة مساء اليوم، في مواجهة منتظرة لختام «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، واحتل «البرتقالي» المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة «قبل انطلاق الجولة»، مقابل 31 نقطة لضيفه «الزعيم» الساعي لمطاردة الوصل «المتصدر».

وتصطدم رغبة «البرتقالي»، في تذوق طعم الفوز الثاني على التوالي في الدوري على ملعبه، بعد الأول أمام الإمارات 2-0 في الجولة الماضية، بمعنويات ضيفه «الزعيم الآسيوي» والعائد ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023- 2023، على حساب مضيفه النصر السعودي 3-1 بركلات الترجيح.

ويدرك «البرتقالي» الذي خسر أكبر عدد من المباريات في «دوري المحترفين» أمام «الزعيم» بالذات في 19 مباراة، واستقبلت شباكه أكبر عدد من الأهداف برصيد 77 هدفاً، أن المهمة لن تكون سهلة، في ظل الأفضلية شبه المطلقة للضيوف بالخسارة في مباراة واحدة من أصل 23 لقاءً جمعت الفريقين.

ويخطط عجمان بقيادة مدربه الروماني إيسايلا إلى الاستفادة من ضغط المباريات أمام العين، والذي يقوده الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والذي أكد في وقت سابق «أن ضغط المباريات يؤثر في فريقه، لكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر من كل جوانبه»، وقال: «نعمل بجد لعلاج بعض المشكلات التي نواجهها للتعافي من ضغط المباريات، وندرك أنه في كل مرحلة ستزداد المباريات صعوبة».

وخاض العين 4 مباريات تنافسية على التوالي، خلال أقل من أسبوعين، بداية بمباراة حتا في «الجولة 15» للدوري 29 فبراير الماضي، والنصر السعودي في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا 4 مارس، واتحاد كلباء في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 7 مارس، وصولاً إلى مباراة النصر السعودي 11 مارس في إياب ربع نهائي أبطال آسيا.