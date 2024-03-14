التعادل يحسم لقاء «الملك» و«العميد» في مباراة «البطاقات الحمراء»



علي معالي (الشارقة)



تعادل الشارقة والنصر 2-2 في «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع الشارقة رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الخامس، والنصر إلى 22 نقطة، في المركز السادس، تقدم النصر بهدف في الدقيقة 15، عن طريق موسى ندياي، وتعادل للشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 35، وأضاف اللاعب نفسه هدف التقدم في الدقيقة 42، وتعادل عادل تعرابت لـ «العميد» في الدقيقة 64.

شهدت المباراة حالتي طرد، الأول لليما مدافع النصر للخشونة مع كاتانيتش مدافع الشارقة، وكوزمين مدرب «الملك» لاعتراضه على حكم المباراة في الدقيقة 80.

مالت الأفضلية في الشوط الأول لمصلحة الشارقة بـ 55% مقابل 45% للنصر، ونجح «الملك»، في أن يصنع «ريمونتادا»، بعد تأخره بهدف ليتقدم مع نهاية الشوط بهدفين، بدأ الشارقة بطريقة لعب 4- 2 -3 -1، فيما اعتمد النصر على طريقة 5-3-2، وجاء التهديد الأول من جانب الشارقة في الدقيقة 14 من «تصويبة» لوان بيريرا، ويرد «العميد» بمنتهى السرعة بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق موسى ندياي، سددها زاحفة على يمين عادل الحوسني، وفي الدقيقة 35 يسجل عثمان كمارا بمهارة فردية من تسديدة قوية زاحفة من مسافة بعيدة على يمين حارس النصر، وفي الدقيقة 42 يمرر كايو لوكاس تمريرة سحرية إلى كمارا المنطلق يحرز منها الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني ضغط الشارقة مستغلاً حالة الارتباك والأخطاء الدفاعية المتكررة، وكاد كمارا أن يضيف الهدف الثالث، لولا تألق أحمد شمبيه والعارضة بالتصدي لكرة قوية.

وخلال أقل من 5 دقائق ضاعت فرصتان من الفريقين، الأولى أنقذها عادل الحوسني في اللحظات الأخيرة أمام تعرابت، والثانية أهدرها كايو لوكاس وهو منفرد بمرمى النصر.

وكانت رغبة النصر في العودة واضحة، بدليل تغييرات شرودر الهجومية، التي أثمرت في الدقيقة 64 عن تسجيل عادل تعرابت لهدف التعادل، وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة بحالتي الطرد والفرص الضائعة، خاصة من الشارقة، وسط تألق دفاعات «العميد»، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.