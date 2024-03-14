كأس رئيس الدولة للجو جيتسو.. موعد مع النخبة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات كأس رئيس الدولة للجو جيتسو في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أندية الدولة، وتعتبر البطولة الأبرز على الساحة المحلية، وتمثل قيمة مضافة لمنافسات الموسم الرياضي، وخصصت لفئة الكبار فوق 18 عاماً، وتعتبر محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية المحلية لتصل لمستويات جديدة في مشهد يعكس التطور الهائل لرياضة الجو جيتسو الإماراتية.

وتشهد البطولة التي تتخطى قيمة جوائزها مليون درهم، مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات أندية الدولة، ومن أبرزها بني ياس، والعين، والوحدة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

ويقول يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «تمثل البطولة قيمة كبرى وأهمية خاصة بالنسبة للأندية المحلية ومنتسبيها، كونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول للمسيرة الرياضية ولأبناء وبنات الوطن».

ويضيف: «تعكس البطولة الصورة الحقيقية لرياضة الجو جيتسو الإماراتية وما حققته من تطوّر وصل بها إلى قمة الهرم العالمي على مدار السنوات الأخيرة، سواء على صعيد الأندية أو اللاعبين، وعلى الرغم من كونها بطولة محلية، إلا أنها تجمع تحت مظلتها نخبة اللاعبين واللاعبات الإماراتيين وأكثرهم تجربة على الساحة الدولية ووصولاً إلى منصات التتويج القارية والعالمية».

ويتابع: «منتخبنا الوطني للجو جيتسو مقبل على مجموعة مهمة من الاستحقاقات القارية والعالمية، وبعد أقل من شهرين، تستضيف أبوظبي النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو، ولا شك بأنّ كأس صاحب السمو رئيس الدولة، محطة مثالية تسهم في إعداد اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم على النحو الذي يمكنّهم من الحفاظ على اللقب القاري». وتبدأ البطولة بالمنافسات التمهيدية، تليها منافسات الدور النهائي ومراسم التتويج باللقب يوم غد السبت.

ويقول زايد عبيد الكعبي، مدرب نادي العين: «نعتزم تقديم الأفضل في هذه النسخة والبناء على نتيجة العام الماضي، حيث حققنا المركز الثاني في فئة الرجال والثالث لفئة السيدات. ونثق بقدرتنا على إحراز المركز الأول، ولا سيما في ظل وجود لاعبين متميزين في صفوف فريقنا، ومن بينهم خالد الشحي، وعبد الله الدرمكي، وذياب النعيمي، وغيرهم. ونتطلع إلى انطلاق النزالات ورؤية لاعبينا يحققون الفوز تلو الآخر ويحصلون على كأس البطولة الأغلى محلياً».

ويقول اللاعب فرّاج العولقي، لاعب نادي بني ياس، حامل اللقب: «مشاركتي في البطولة الأغلى شرف كبير وفخر أعتبره قلادة على صدري. أنا وزملائي حريصون على الحفاظ على القمة وتحقيق اللقب مجدداً، علماً بأننا نتوقع أن تكون المنافسة أقوى هذا العام. كل الأندية المشاركة تطمح إلى تجاوزنا لتحقيق اللقب، لذلك كان من الضروري أن تكون استعداداتنا استثنائية على الصعد كافة».

تقول اللاعبة ميثاء شريم من نادي الوحدة: «سعيدة بالمشاركة في الكأس الغالية للمرة الأولى مع نادي الوحدة الذي انتقلت إليه مؤخراً، أسعى برفقة زميلاتي إلى تحقيق اللقب الغالي من خلال الاستفادة من دروس وعبر الموسم الماضي».