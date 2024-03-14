«هيروس» يحلق بلقب بطولة الإمارات للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

حلق «هيروس دي لاجارد» للشيخ ناصر محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بالشوط السابع والرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب بطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، البالغ إجمالي جوائزها مليون درهم، وسجل البطل 2:26:68 دقيقة.

جاء ذلك خلال السباق الثاني عشر لمضمار نادي أبوظبي، في المضمار العشبي، بمشاركة نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة التي تنافست في 7 أشواط على الجوائز المالية البالغة قيمتها 1.470.000 درهم.

وافتتح الأمسية المهر «أم أتش جازي» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة أوسكار شافيز، بالفوز بالشوط الأول لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، على لقب قصر الوطن، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:47:19 دقيقة. ونال «أيه أف مهيب» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وقيادة طيار علية، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، على لقب قصر الحصن، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، مسجلاً 1:46:30 دقيقة

وحصد «أيه أف رسام» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الفارسة مالين هولمبرج، تحدي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، على لقب قصر المويجعي، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، مسجلاً 1:44:67 دقيقة.

وتوجت الفرس «أنليميتد» لإسطبلات الريف، بإشراف دكتور جابر بيطار، وقيادة تشارلي بينيت، بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب قصر البطين، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «مهرات وأفراس فقط»، مسجلة 1:45:60 دقيقة.

وخطف «آي أون ذا برايز» لأتش أتش كيه للسباقات بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة خوسيه داسلفا، المركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب قصر البحر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، ضمن التنافس بين الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، مسجلاً 1:24:13 دقيقة.

وظفر «ويندز أوف فورتيون» للماكيه آلان كيرشنر وديبورا ميهالوف، بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بالشوط السادس لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 2:30:91 دقيقة.