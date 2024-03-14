الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكاديمية بوذيب تستضيف تحديات قفز الحواجز

أكاديمية بوذيب تستضيف تحديات قفز الحواجز
15 مارس 2024 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب «قفز الحواجز» يشارك في «كأس الأمم» بإيطاليا
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»

تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز عصر اليوم على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى بمنطقة الختم، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتشتمل على 10 منافسات.
وتقام على الميدان الرئيس 6 منافسات مخصصة لفرسان المستوى الأول، والثاني والشباب و(الجونيورز) وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وجميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة، والجولة الواحدة، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين (120 و 140) سم حسب الفئات، والميدان الثاني وتقام عليه 4 منافسات خلال اليومين للفرسان من فئة المبتدئين بمواصفات المرحلتين وارتفاع حواجزها (90 ـ 100) سم، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وارتفاع حواجزها (80 ـ 90) سم، والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (105) سم، والمبتدئين المتقدمة (3) وارتفاع حواجزها (115) سم.
ويعود فرسان وفارسات القفز المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية بالدولة، للتنافس مجدداً في الجزء الثالث والأخير بالموسم، بعد فراغهم من مشاركاتهم الساخنة في كم من البطولات الدولية التي شكلت فعاليات الجزء الثاني للموسم متضمناً 15 حفلاً دولياً لقفز الحواجز من مختلف التصنيفات الدولية، وتزامن معها عدد من البطولات ليرتفع بها عدد الدوليات التي شهدتها ميادين الفروسية بالموسم إلى 20 بطولة دولية بعد إضافة بطولات من فئة النجمتين والنجمة الواحدة بشقيها مفتوحة المشاركة والخاصة بخيول القفز الصغيرة.
ويحفل موسم القفز الحالي بأربع منافسات أسبوعية أخرى ضمن برنامج دوري القفز، واحدة على ميدان مركز الإمارات للفروسية، وأخرى مجدداً على ميدان أكاديمية بوذيب، ومنافستين على ميادين الشارقة للفروسية، والثانية منهما ختام الموسم والنسخة الـ12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتقام خلال ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد (26 ـ 28 ) أبريل المقبل.

قرية بوذيب للفروسية
قفز الحواجز
دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
اليوم 10:16
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
علوم الدار
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
اليوم 10:10
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©