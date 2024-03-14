أكاديمية بوذيب تستضيف تحديات قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز عصر اليوم على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى بمنطقة الختم، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتشتمل على 10 منافسات.

وتقام على الميدان الرئيس 6 منافسات مخصصة لفرسان المستوى الأول، والثاني والشباب و(الجونيورز) وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وجميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة، والجولة الواحدة، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين (120 و 140) سم حسب الفئات، والميدان الثاني وتقام عليه 4 منافسات خلال اليومين للفرسان من فئة المبتدئين بمواصفات المرحلتين وارتفاع حواجزها (90 ـ 100) سم، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، وارتفاع حواجزها (80 ـ 90) سم، والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (105) سم، والمبتدئين المتقدمة (3) وارتفاع حواجزها (115) سم.

ويعود فرسان وفارسات القفز المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية بالدولة، للتنافس مجدداً في الجزء الثالث والأخير بالموسم، بعد فراغهم من مشاركاتهم الساخنة في كم من البطولات الدولية التي شكلت فعاليات الجزء الثاني للموسم متضمناً 15 حفلاً دولياً لقفز الحواجز من مختلف التصنيفات الدولية، وتزامن معها عدد من البطولات ليرتفع بها عدد الدوليات التي شهدتها ميادين الفروسية بالموسم إلى 20 بطولة دولية بعد إضافة بطولات من فئة النجمتين والنجمة الواحدة بشقيها مفتوحة المشاركة والخاصة بخيول القفز الصغيرة.

ويحفل موسم القفز الحالي بأربع منافسات أسبوعية أخرى ضمن برنامج دوري القفز، واحدة على ميدان مركز الإمارات للفروسية، وأخرى مجدداً على ميدان أكاديمية بوذيب، ومنافستين على ميادين الشارقة للفروسية، والثانية منهما ختام الموسم والنسخة الـ12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتقام خلال ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد (26 ـ 28 ) أبريل المقبل.