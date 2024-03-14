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الرياضة

بداية رباعية لدائرة القضاء في كأس منصور بن زايد

حمدان بن منصور بن زايد يصافح اللاعبين قبل انطلاقة المباراة (الاتحاد)
15 مارس 2024 02:39

مصطفى الديب (أبوظبي)
شهد الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، أمس، منافسات اليوم الثالث من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024»، التي جمعت فريقي «مكتب الأمين العام»، و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.
وصافح الشيخ حمدان بن منصور اللاعبين والطاقم التحكيمي، والتقط الصور التذكارية مع الفريقين قبل بداية اللقاء، كما تفقّد منطقة الجماهير «فان زون» بين شوطي المباراة. وعلى صعيد المنافسات، بدأ مكتب الأمين العام مشواره في النسخة الحادية عشرة من البطولة، بالتعادل دون أهداف مع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وكان مكتب الأمين العام نال المركز الثاني والميداليات الفضية في آخر نسختين، ويسعى إلى تحقيق اللقب هذا العام.

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بينما دشن فريق دائرة القضاء أولى مبارياته بفوز مهم، برباعية مقابل هدفين، على مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ليتصدر فريق دائرة القضاء ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، ثم جاء مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنقطة لكل منهما، وحل رابعاً مركز جامع الشيخ زايد الكبير بلا نقاط، بعد نهاية الجولة الأولى للمجموعة.
وحصل صلاح الدين عاطف، لاعب مكتب الأمين العام، على جائزة رجل المباراة في اللقاء الذي جمع الفريق بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع، واختارت اللجنة المنظمة جوس فيكتور، من دائرة القضاء، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.
يذكر أن اللجنة استحدثت الجائزة في النسخة الحالية، والتي تقدم عقب كل مباراة، كما رصدت جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري، إلى جانب الهداف في نهاية البطولة.
وضمت قائمة الفرق المشاركة في البطولة أسماء العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج، من الدوري المصري والمغربي والعُماني، إضافة إلى آخرين يشاركون في مسابقات اتحاد الكرة، كما تواجد نجوم سابقون من منتخب الإمارات مثل مهند سالم العنزي، مدافع العين، وسعيد الكثيري، مهاجم الوحدة.
ويسمح لكل فريق مشارك في البطولة بتسجيل 10 لاعبين محترفين، علماً بأن كل فريق يتكون من 8 لاعبين أساسيين، بمن فيهم حارس المرمى، إضافة إلى 5 لاعبين احتياطيين.

كأس منصور بن زايد
كأس منصور بن زايد لكرة القدم
أبوظبي
بطولة منصور بن زايد لكرة القدم
دائرة القضاء
الإمارات
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