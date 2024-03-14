العين يواجه الوصل في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري أقوياء اليد أولى المباريات خلال شهر رمضان، حيث تستكمل اليوم منافسات الجولة الثامنة من المسابقة، ويلتقي العين مع الوصل بصالة البنفسج والنصر مع مليحة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وبعد هذه الجولة تتساوى جميع أندية المسابقة في عدد مرات اللعب برصيد 8 مباريات، وهو ما يحدد شكل جدول الترتيب قبل بدء الجولة التاسعة التي تأجلت بسبب المنخفض الجوي على البلاد.

وتبحث الفرق الأربعة عن تعديل وضعها خاصة 3 أندية خارج المربع إلا أن نتيجة هذه الجولة ستخلط الأوراق في الوسط والقاع في ظل فارق النقطة في 3 فرق.

ويتصدر الشارقة قمة المسابقة برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات والخسارة في واحدة، يليه شباب الأهلي برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، ثم الجزيرة الثالث برصيد 16 نقطة، من 4 انتصارات و4 هزائم، ثم العين الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات حيث فاز في 4 وخسر في 3 مباريات، ومليحة الخامس برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم، ثم دبا الحصن 12 نقطة والوصل 12 نقطة من 7 مباريات والنصر 9 نقاط من 7 مباريات.