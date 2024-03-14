الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يواجه الوصل في دوري اليد

العين يواجه الوصل في دوري اليد
15 مارس 2024 02:38

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
رفع جاهزية 11 مسلخاً في العين لاستقبال الذبائح
«القيادة الآمنة خلال رمضان» في ورشة بالعين

يشهد دوري أقوياء اليد أولى المباريات خلال شهر رمضان، حيث تستكمل اليوم منافسات الجولة الثامنة من المسابقة، ويلتقي العين مع الوصل بصالة البنفسج والنصر مع مليحة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وبعد هذه الجولة تتساوى جميع أندية المسابقة في عدد مرات اللعب برصيد 8 مباريات، وهو ما يحدد شكل جدول الترتيب قبل بدء الجولة التاسعة التي تأجلت بسبب المنخفض الجوي على البلاد. 
وتبحث الفرق الأربعة عن تعديل وضعها خاصة 3 أندية خارج المربع إلا أن نتيجة هذه الجولة ستخلط الأوراق في الوسط والقاع في ظل فارق النقطة في 3 فرق. 
ويتصدر الشارقة قمة المسابقة برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات والخسارة في واحدة، يليه شباب الأهلي برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، ثم الجزيرة الثالث برصيد 16 نقطة، من 4 انتصارات و4 هزائم، ثم العين الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات حيث فاز في 4 وخسر في 3 مباريات، ومليحة الخامس برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم، ثم دبا الحصن 12 نقطة والوصل 12 نقطة من 7 مباريات والنصر 9 نقاط من 7 مباريات.

العين
دوري اليد
الوصل
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
اليوم 10:16
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
علوم الدار
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
اليوم 10:10
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©