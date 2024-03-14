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الرياضة

«دبي البحري» ينظم تحدي «السباحة حول جزر العالم»

«دبي البحري» ينظم تحدي «السباحة حول جزر العالم»
15 مارس 2024 02:38

دبي (الاتحاد)

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تشهد شواطئ جميرا تظاهرة رياضية بحرية فريدة تقام للمرة الأولى هي السباحة حول جزر العالم 18 ساعة متواصلة والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023-2024 بالتعاون مع بيراتيس سيرف ريسكيو - الإمارات.
ويشارك في الحدث الفريد مجموعة محترفي الغوص والإنقاذ البحرية والسباحة في المياه المفتوحة من منتسبي مؤسسة بيراتيس سيرف ريسكيو - الإمارات وعدد من الأكاديميات والفرق المتخصصة في مجال السباحة المفتوحة بالدولة حيث سيتم التناوب بين السباحين لإنجاز المهمة في غضون 18 ساعة عن طريق التناوب الثنائي بين 64 سباحاً.
وينطلق الحدث من شاطئ كايت بيتش في الحادية عشرة مساء اليوم باتجاه مسار المبادرة للدوران حول (جزر العالم) عبر السباحة بالقرب من كاسر الأمواج حول مجموعة الجزر والعودة مجدداً إلى خط النهاية بعد ختام الحدث في غضون 18 ساعة وتحديداً الخامسة مساء من يوم غد السبت.

جميرا
دبي
نادي دبي البحري
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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