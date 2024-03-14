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الرياضة

«دراجات الإمارات» يصعد منصة التتويج في سباق ميلانو - تورينو

«دراجات الإمارات» يصعد منصة التتويج في سباق ميلانو - تورينو
15 مارس 2024 02:38

روما (الاتحاد)

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اقترب فريق الإمارات للدراجات الهوائية من الفوز في ميلانو- تورينو، بعد أن احتل 3 من دراجيه المراكز الأربعة الأولى في أقدم بطولة كلاسيكية ضمن قائمة المشاركات الاحترافية، وفاز بالسباق ألبرتو بيتيول (فريق إي أف يديوكشن إيزيبوست) الذي انطلق على الطريق الصاعد قبل الأخير المتجه إلى براسكورسانو قبل 30 كيلومتراً من خط النهاية وتمكن من صد المجموعة المطاردة.
ووصل الشاب جان كريستين، البالغ من العمر 19 عاماً ضمن فريق الإمارات للدراجات، إلى خط النهاية محتلاً المركز الثاني ومحققاً بذلك أفضل نتيجة له حتى الآن في صفوف الدراجين الكبار، فقد انطلق كريستين عن المجموعة في آخر 3 كيلومترات لكنه لم يستطع سد الفجوة بينه وبين بيتيول مع اقتراب خط النهاية. يذكر أن مواطنه وزميله، مارك هيرشي، جاء في المركز الثالث على منصة التتويج وخلفه دييغو أوليسي في المركز الرابع.
ويختتم الفريق ثلاثة أيام حافلة بالسباقات في ميلانو-سان ريمو ويعود تادي بوجاتشار بقوة بعد فوزه في سترادي بيانكي، حيث كانت انطلاقته الفردية على بعد 80 كم من خط النهاية قوية جداً للفرق المتنافسة. وسينضم مارك هيرشي وبراندون ماكنولتي إلى بوجاتشار بعد وصولهما إلى منصة التتويج في ميلانو تورينو وباريس نيس على التوالي.

دراجات الإمارات
تورينو
فريق الإمارات للدراجات
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