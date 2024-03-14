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الرياضة

«أميرة» على قمة الحقايق في مهرجان المرموم

«أميرة» على قمة الحقايق في مهرجان المرموم
15 مارس 2024 02:38

دبي (الاتحاد)

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أقيمت بميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، تحديات رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وسط مشاركة 1298 مطية، وتمكنت (أميرة)  لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي من حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للأبكار للحقايق المفتوح وجائزته البالغة مليون درهم في توقيت وقدره 5:42:5 دقيقة.
وبالمقابل تألق شعار عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي من خلال تقديمه لـ(متعب) الذي حصد بندقية الجعدان المفتوح وجائزة نقدية قيمتها ثمانمائة ألف درهم، بعد تسجيله لأفضل توقيت في سن الحقايق بميدان المرموم بلغ 5:40:2 دقيقة.
وأبدعت (هجر) بشعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في الشوط الثالث للإنتاج، ونجحت في انتزاع كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزة المليون درهم، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بعد مرور توقيت وقدره 5:43:0 دقيقة.
وذهب رابع رموز سن الحقايق إلى شعار سعيد نابت خيله العامري الذي قدم (مسعف) بطل بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج وجائزة الثمانمائة ألف درهم، وذلك بعد حسمه للمعركة القوية في زمن وقدره 5:41:7 دقيقة. وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين برموز سن الحقاقة عقب نهاية الأشواط.
وتنطلق مساء اليوم تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل بإقامة عشرين شوطاً، منها عشرة أشواط مخصصة لإنتاج هجن أبناء القبائل، بينما يشهد ميدان سيف العرب إقامة 20 شوطاً، وذلك لمسافة خمسة كيلومترات.

مهرجان المرموم
مهرجان المرموم التراثي
مهرجان المرموم التراثي للهجن
مهرجان المرموم للهجن
دبي
ميدان المرموم
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