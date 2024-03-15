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الرياضة

الشباب يخرج من عباءة «النتائج المتواضعة»

الشباب يخرج من عباءة «النتائج المتواضعة»
15 مارس 2024 09:01

الرياض (أ ف ب)

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استعاد الشباب الذي فشل في الفوز في مبارياته الثلاث الماضية توازنه، بإسقاطه مضيفه الحزم صاحب القاع 3-0، على ملعب نادي الحزم، ضمن مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
تناوب على تسجيل ثلاثية الشباب كل من البرازيلي برونو دا سيلفا خطأ في مرماه «34»، والسنغالي الحبيب ديالو «54» وعبدالله رديف «96».
ورفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.
ولم يذق الشباب طعم الفوز في مبارياته الثلاث الماضية، حيث خسر أمام النصر والفيحاء بالنتيجة ذاتها 2-3، وتعادل سلباً مع الخليج.
وتعادل الخليج أمام ضيفه الأخدود 2-2، سجل عبدالله آل سالم «3»، وسعد آل حمسل «28» هدفي الخليج، والروماني أندري بوركا «53»، والإسباني أليكس كويادو «58» هدفي الأخدود، ويقبع الخليج في المركز العاشر مع 28 نقطة، بينما رفع الأخدود رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفاز أبها على ضيفه الوحدة «المنقوص» 1-0، سجله زياد الصحفي «34»، وطرد الحكم لاعب وسط الوحدة وليد باخشوين بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 22، ما صعّب من مهمته.
ورفع أبها رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

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