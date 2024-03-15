ليفربول.. «11-2»!

ليفربول (رويترز)



سحق ليفربول ضيفه سبارتا براج 6-1، في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم، ليتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 11-2 ، بينما انتزع باير ليفركوزن بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بفوز مثير على قره باغ.

وتقدم فريق المدرب يورجن كلوب 4-صفر، بعد 14 دقيقة فقط من بداية المباراة بأهداف داروين نونيز وبوبي كلارك ومحمد صلاح وكودي جاكبو، وقلص المهاجم الصربي فليكو بيرمانسفيتس الفارق قبل الاستراحة، لكن هيمنة ليفربول استمرت في الشوط الثاني.

وأحرز لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الدقيقة 48، قبل أن يحرز جاكبو هدفه الثاني في المباراة.

وفي مباراة مثيرة، فاز باير ليفركوزن 3-2 على ضيفه قرة باغ القادم من أذربيجان بفضل هدفين سجلهما باتريك شيك في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود فريقه للفوز 5-4 في مجموع اللقاءين، وتستمر مسيرة ليفركوزن الخالية من الهزائم للمباراة 37 على التوالي.

ولم يتمكن برايتون آند هوف ألبيون من تعويض خسارته ذهاباً 4-صفر أمام روما، واكتفى بفوز شرفي 1-صفر على ضيفه الإيطالي بهدف داني ويلبيك.

وشق أتلانتا طريقه لفوز صعب 2-1 على سبورتنج البرتغالي، ليتقدم الفريق الإيطالي إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 3-2.