«نقطة البناء» بين «فخر أبوظبي» و«النمور»

مراد المصري (أبوظبي)



خرج الجزيرة واتحاد كلباء بنوع من الرضا بالتعادل بينهما 2-2، في «الجولة 16»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، ورغم أنهما كانا يمنيان النفس بحصد النقاط الثلاث، إلا أن «النقطة» تمثل «محطة بناء» لاستعادة التوازن، وإيقاف شبح الخسائر المتتالية قبل فترة التوقف الدولي.

وبدا للوهلة الأولى أن «النمور» في الطريق إلى انتصاره الثاني تاريخياً على «فخر أبوظبي»، بعد تألق «الثنائي» دانييل بيسا ومهدي قائدي، وسجل كل منهما هدفاً، وصنع قائدي الهدف الأول، إلى جانب أن هدفه هو الأول على الإطلاق لاتحاد كلباء من خارج المنطقة في شباك الجزيرة، خلال المواجهات بينهما في الدوري.

ورفض «فخر أبوظبي» الاستسلام وسط الاحتفالات بـ «اليوبيل الذهبي» بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادي العريق، وأسهم تدخل المدرب ميريل رادوي في إعادة التوازن نوعاً ما، بهدف من كيبانو، وآخر بتوقيع أبوبكر كمارا الذي شارك بدلاً من علي مبخوت، ونجح في هز الشباك للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث واجه «سوء الطالع» بسبب الإصابات المتكررة.

وأرجع رادوي سبب تغيير مبخوت بين الشوطين إلى حاجة اللاعب أن يساعد نفسه على حد قوله، وقال «قمت بالتبديل خياراً فنياً وتغييراً طريقة اللعب، وأحياناً تحاول مساعدة اللاعبين، ولكن يجب على كل لاعب أن يساعد نفسه».

وكشف المدرب عن أن عدم القيام بصفقات، خلال الانتقالات الشتوية، عندما تولى مهمة تدريب الفريق، تعود إلى عدم رغبته في صرف أموال في تعاقدات بهدف التعاقد فقط، وقال «من غير العدل أن أقوم بالاستغناء عن لاعبين من دون تدريبهم على أرض الواقع، والاعتماد على «التلفاز» فقط، ونرى ما نقوم به خلال الصيف المقبل».

ويتطلع رادوي إلى أن يواصل «فخر أبوظبي» اللعب في جميع مبارياته المقبلة، كما فعل في الشوط الثاني، وأن يعالج استقبال الأهداف بأخطاء بسيطة، وقال «نعاني الغيابات المتكررة، سواء الإصابات، أو أحياناً مرض بعض اللاعبين، نتدرب خلال الأسبوع على طريقة لعب، ونضطر إلى تغييرها بالكامل بسبب الغيابات المفاجئة، ومع ذلك يجب علينا أن نواصل العمل وفق الظروف الحالية، خصوصاً أننا نفتقد عدداً كبيراً من اللاعبين في فترة التوقف الدولي».

من جانبه، يرى غازي فهد مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه بما يملك من لاعبين يستحق موقعاً أفضل في الترتيب، وقال «لعبنا جيداً على الصعيدين الفردي والجماعي، الإصابات أثرت فينا بحكم ضغط المنافس، ولكن أدينا مباراة كبيرة، ونهنئ الجزيرة على النقطة».

وأضاف «فريقنا يضم لاعبين قادرين على الظهور بصورة أفضل، وعلينا أن نحاول الصعود أعلى في الترتيب».

وفيما يتعلق بكونه المدرب العربي حالياً في الدوري، قال «المدرب هو مدرب بغض النظر عن جنسيته، سواء أجنبياً أو عربياً، ويجب أن يطور ويثبت نفسه».