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الرياضة

«سباعيات الكرة» تدشن مهرجان «دبي الرمضاني»

«سباعيات الكرة» تدشن مهرجان «دبي الرمضاني»
15 مارس 2024 10:50

 
دبي (الاتحاد)

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دشنت «سباعيات كرة القدم» المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي يشتمل على 79 فعالية رياضية وثقافية ومجتمعية، وأسفرت المباراة الافتتاحية عن تعادل «المالية» و«الهمم» بهدف لكل منهما.
ويتنافس المشاركون في النشاط الرياضي على ألقاب منافسات عدة، أبرزها كرة القدم، والطائرة والريشة الطائرة، وتنس الطاولة، والرماية، والشطرنج، البوتشيا، والبوتشي، إضافة إلى الألعاب الترفيهية.
ويستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية، اعتباراً من الأربعاء المقبل، فيما تقام المباراة النهائية بمجمع ند الشبا الرياضي 28 مارس الجاري.
وتم تدشين النسخة الثانية عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، والتي تقام سنوياً، بمشاركة 548 متنافساً في مختلف الإعاقات.
ويضم النشاط الثقافي 30 برنامجاً في محاور عدة في المجلس الرمضاني من أبرزها، مسابقات ثقافية، الرسم، أجمل لوحة، إضافة إلى سحوبات نهاية كل أسبوع بدعم من الشركاء والمساهمين.
وأكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن النادي يهدف من إقامة الفعاليات أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة، بحسب طموحاتهم وقدراتهم، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة، وفعاليات ثقافية وتوعوية، خصوصاً أن مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة في هذه الفعاليات، ما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المشاركات المحلية والخارجية.
وأشار العصيمي إلى أن النادي أكمل جاهزيته لانطلاقة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

الإمارات
دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
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