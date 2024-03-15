«الملك» يعاني «أزمة» في «موسم النسيان»



علي معالي (الشارقة)



لم تكن «ثنائية» عثمان كمارا كافية لإنقاذ «الملك» من أزمته الحالية، إلا أن «اللاعب الشاب» كرر زيارته شباك النصر، بعدما سجل هدفين أيضاً عندما لعب معاراً لاتحاد كلباء موسم 2021- 2022، وأقيمت المباراة ضمن الجولة الثامنة، وانتهت بفوز «النمور» بـ «ثلاثية» على استاد آل مكتوم في دبي.

ورغم تقدم الشارقة 2-1، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على النتيجة، ليبتعد «الملك» خطوة جديدة عن مقدمة «دوري أدنوك للمحترفين»، ويتأكد لجماهير الشارقة أن الفريق ما زال يعاني، وأن موسمه الحالي ربما يكون للنسيان، في ظل التراجع الكبير، فنياً وتنظيمياً.

وأهدر كايو لوكاس وماريجا وتيجالي ولوان بيريرا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتقدم «الملك» مبكراً بأكثر من هدف، خاصة الهجمة التي ضاعت من كايو لوكاس بغرابة شديدة، وكانت كفيلة بزيادة «الغلة» إلى 3-1، ولكن كايو تعامل معها باستهتار.

وقال الروماني كوزمين مدرب الشارقة: «الحال لم يتغير، وأتيحت للفريق 7 أو 8 فرص محققة للتهديف، ومنحت كل اللاعبين الفرص لتقديم الأفضل، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة مختلفة تشهد الاعتماد على عناصر شابة أخرى، في ظل تقلص فرصنا في الدوري».

وأعتذر كوزمين عن الانفعال تجاه اللقاء، وقال: «انزعجت بقوة من قرار الحكم في البداية، بمنح مدافع النصر ليما بطاقة صفراء نتيجة التدخل العنيف مع كاتانيتش، ولكن يبدو أنه راجع نفسه من خلال «الفار» ليمنح اللاعب البطاقة الحمراء، والضربة تستحق من البداية الطرد المباشر، لهذا السبب انفعلت كثيراً، وتم طردي بطريقة لا تليق من حكم اللقاء.

وأضاف: «دفعنا الثمن في نهاية المباراة بضياع نقطتين، في ظل الفرص التي أتيحت لنا، وأتمنى ألا تكون إصابة كاتانيتش خطيرة، وتحرمه لفترة طويلة، خاصة أنه لاعب شاب، وينتظره مستقبل جيد.