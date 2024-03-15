التواء وكدمة شديدة في «قدم» كاتانيتش



علي معالي (الشارقة)



يعاني مارو كاتانيتش مدافع الشارقة، الإصابة بالتواء وكدمة شديدة، بعد «التدخل العنيف» من البرازيلي ليما مدافع النصر، مع وجود «ورم» في مكان الضربة بـ «أنكل» القدم اليمنى، وكشف الفحص المبدئي عن عدم وجود كسر، على أن يخضع لفحوص أخرى وأشعة مغناطيسية ومقطعية، للتأكد من سلامة أنسجة وأربطة القدم، وينتظر الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين نتيجة الفحص، للاطمئنان على اللاعب، خاصة أنه أصبح عنصراً مهماً في تشكيلة المدرب.

وشارك كاتانيتش في المباراة بدلاً من البوسني بيانيتش في الدقيقة 74، وتعرض أثناء قيامه بهجمة في الدقيقة 80 لضربة قوية في «أنكل» القدم اليمنى خرج على أثرها إلى المستشفى مباشرة، ليكتفي اللاعب الشاب «19 عاماً»، بـ 6 دقائق من المباراة، حيث دفع كوزمين بالمهاجم تيجالي بدلاً منه، وتعرض كوزمين للطرد، بعد إصابة كاتانيتش حيث احتج المدرب على الحكم في تعامله مع ضربة لاعبه القوية.

وعقب المباراة، قام ليما يرافقه علي عباس مدير الفريق بزيارة كاتانيتش في مستشفى القاسمي بالشارقة، للاطمئنان على حالته في لفتة جميلة من إدارة «العميد» تؤكد الروابط القوية بين إدارة ولاعبي الفريقين.