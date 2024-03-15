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الرياضة

«غزو النحل» ينقذ ألكاراز!

«غزو النحل» ينقذ ألكاراز!
15 مارس 2024 12:02

إنديان ويلز (رويترز)

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اضطر الإسباني كارلوس ألكاراز لبذل أقصى جهد مستطاع، في مواجهة هجوم النحل، والمصنف السادس عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف، ونجح في التأهل إلى نصف النهائي، في بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة، ويواجه الإيطالي المتألق يانيك سينر.
واستفاد المصنف الثاني عالمياً ألكاراز من توقف المباراة لطرد النحل، ليفوز 6-3 و6-1، على منافسه الألماني في أكثر قليلاً من 90 دقيقة، ويحافظ على فرصته في الاحتفاظ باللقب.
ولم يقدم زفيريف أداءً سيئاً، لكن تفوق ألكاراز «20 عاماً» الكاسح كان واضحاً.
وحسم ألكاراز الذي لسعته نحلة الفوز بكسر إرسال زفيريف للمرة الرابعة، ليحقق فوزه العاشر على التوالي في البطولة المقامة في صحراء كاليفورنيا.
وقال ألكاراز الحاصل على لقبين كبيرين عن هجوم النحل «كان غريباً، لم يسبق لي أن رأيت أمراً من هذا القبيل في مباراة للتنس، لا أكذبت عليكم، أنا خائف قليلاً من النحل، بعد استئناف المباراة نجحت في الابتعاد عن النحل وأداء مهمتي».
وفي مباراة سابقة، واصل سينر تألقه هذا الموسم، وفاز على التشيكي ييري ليكا 6-3 و6-3، ليعزز مسيرته الخالية من الهزيمة هذا العام إلى 16 مباراة متتالية.
ورغم الأجواء العاصفة كان تفوق سينر واضحاً تماماً طوال المباراة، إذ لم يواجه سوى نقطة واحدة لكسر الإرسال، بينما ارتكب منافسه الكثير من الأخطاء السهلة.
وقال سينر في مقابلة على جانب الملعب «في الصباح كان الجو عاصفاً بالفعل، وكان الوضع صعباً في المجموعة الأولى».
وأضاف سينر «يتمتع المنافس بقدرات هائلة، لذا كنت حذراً تماماً في كل نقطة، كما أنني سعيد من جهة أخرى بوصولي إلى نصف النهائي في العام الماضي، وفي العام الحالي أيضاً، ومن ثم الحصول على فرصة للمنافسة في نصف نهائي واحدة من أفضل البطولات خلال العام».
ووصل ليكا لدور الثمانية في بطولة للأساتذة فئة ألف نقطة للمرة الأولى، عندما فاز عكس التوقعات على المصنف الخامس الروسي أندريه روبليف، والمصنف 11 اليوناني ستيفانوس تيتيباس، لكنه لم يصمد في مواجهة سينر بطل أستراليا المفتوحة المتألق.
وسريعاً وضع المصنف الثالث سينر منافسه التشيكي تحت الضغط، عندما كسر إرساله في الشوط الثالث بضربة أمامية هائلة، ثم حسم المجموعة بكسر آخر للإرسال.
واستمر تفوق سينر في المجموعة الثانية، ليحقق فوزه 19 توالياً في مسيرة خالية من الهزيمة تشمل ثلاثة انتصارات في نهاية الموسم الماضي.
وصعد الأميركي تومي بول إلى نصف النهائي أيضاً، بعد الانتصار 6-2 و1-6 و6-3 على كاسبر رود، ويلتقي في الدور المقبل مع وصيف بطل أستراليا الروسي دانييل ميدفيديف الذي هزم هولجر رونه 7-5 و6-4.

التنس
إنديان ويلز
أميركا
كارلوس ألكاراز
ألكسندر زفيريف
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