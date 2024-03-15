«ورقة سرية» من شرودر إلى جوستافو



علي معالي (دبي)



تلقى البرازيلي جوستافو أليكس مدافع النصر، «ورقة سرية» من المدرب الهولندي شرودر، عقب طرد جلوبر ليما في الدقيقة81، من مباراة الشارقة، وعقب تمزيقها قام بالتحدث مباشرة مع زملائه في الخط الخلفي، ووضح أن شرودر طلب جوستافو الالتزام بالواجبات الدفاعية، وعدم الانطلاق إلى الأمام، في ظل النقص العددي، مع غلق المنطقة أمام هجوم «الملك»، خاصة بعد مشاركة تيجالي بدلاً من كاتانيتش الذي خرج مصاباً.

وأظهرت المباراة حالة التركيز الكبيرة لدى جوستافو، اللاعب السابق في الشارقة، حيث أنقذ شباك «الأزرق» في الدقيقة 96 من تسديدة قوية أطلقها تيجالي من داخل المنطقة، ويعتبر «الإنقاذ» الأفضل في «الجولة 16»، خاصة أنه حرم الشارقة من التفوق في المباراة، ومنح النصر نقطة مهمة في مسيرته الجيدة، وبخلاف التصدي الرائع، فإن جوستافو تميز في رقابة مهاجمي «الملك»، خاصة المالي موسى ماريجا.

ويعتبر جوستافو «23 عاماً» لاعباً أساسياً في تشكيلة شرودر، ولعب 11 مباراة أساسياً «990 دقيقة»، ويعتبر الحائط القوي في دفاع «العميد» في الوقت الراهن.