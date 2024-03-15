البادي: «احتفالية البشت» تتويج لجهود «طائرة الفخر»

معتصم عبدالله (دبي)



بدت فرحة محمد مبارك البادي، قائد فريق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة مختلفة، بتتويج فريقه بطلاً لدوري الرجال موسم 2023- 2024، بعدما حرص زملاء «القائد» على تقليده «البشت» لحظة معانقة درع وكأس الدوري، بوصفه قائداً لفريق «فخر أبوظبي»، على غرار التتويج الأشهر عالمياً للأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 بالدوحة.

ويعد البادي إلى جانب طارق عبدالله الغائب للإصابة «الثنائي الوحيد» في قائمة الجزيرة الذي عايش فرحة التتويج بآخر ألقاب «فخر أبوظبي» على صعيد بطولة الدوري قبل عقدين موسم 2001- 2002، قبل العودة من «الباب الكبير» في الموسم الحالي، بعدما كرر تفوقه أمام الوصل 3-2 في إياب النهائي.

وقال محمد البادي في تصريحات لـ «الاتحاد» أعقبت التتويج: «احتفالية البشت تزامنت مع التتويج بلقب الدوري الغائب لأكثر من عقدين عن الجزيرة، بعدما اكتفينا بحصد الوصافة في أكثر من مرة، قبل أن ننجح في الموسم الحالي في انتزاع «الدرع»، وضمه إلى قائمة إنجازات الجزيرة، وهي تتويج لجهود الزملاء»، وأضاف: «اللقب إهداء إلى قيادة النادي وترجمة للالتفاف حول الفريق من الإدارة مدعومة من راشد عتيق الهاملي، رئيس شركة نادي الجزيرة للألعاب الجماعية، ومدير الفريق سلطان الواحدي والجماهير وجهود اللاعبين، والقادم أفضل لطائرة الجزيرة».

وأضاف: «عشت فرحة التتويج الأخير بلقب الدوري في موسم 2001- 2002، والفرحة الجديدة بلقب الموسم الحالي 2023- 2024، وسعادتي مضاعفة باللقب، وطموحاتنا كبيرة في الاستمرار إلى الأفضل».

ورأى قائد «طائرة الجزيرة» أن فريقه يقدم مستويات متميزة، منذ انطلاق الموسم الحالي، رغم الخروج من الدور الأول لكأس نائب رئيس الدولة في افتتاح الموسم، وقال: «مستوى أداء الفريق في تصاعد مستمر، وتحلينا بثقة كبيرة في النجاح في التتويج بأحد ألقاب الموسم الحالي، وهو ما تحقق بمعانقة درع الدوري»، لافتاً إلى أن البداية المهزوزة في الدوري، بسبب ظروف الإصابات لم تمنع الاستمرار في مشوار المنافسة، وصولاً إلى محطة النهائي والتتويج باللقب.

وأشار البادي إلى أن «الثلاثي» محمد عباس والصربي إيفان بورفنجاك وثياجو هنريكي، قدموا الإضافة المطلوبة للفريق، خلال مشوار الموسم الحالي، خاصة على صعيد الدوري، وقال: «الخيارات الفنية المتنوعة أمام الجهاز الفني، والتي أتاحت أمام المدرب التنويع في اختيار التشكيلة المناسبة في كل مباراة، مشيداً بالدعم الإداري الكبير للفريق، وتوفير كل المعينات.



وثمن قائد الجزيرة دور أقطاب النادي من اللاعبين السابقين لطائرة «فخر أبوظبي»، أمثال عبدالله الكندي، محمد العطاس، ومحمد مبارك مدير الفريق السابق، وغيرهم من الأسماء، وقال: «الالتفاف حول الفريق من أقطاب النادي ولاعبيه السابقين، ودعم الجماهير مثّل حافزاً مهماً في طريق استعادة لقب الدوري الغائب».

وأضاف: «شخصية الفريق التي غابت في مواسم ماضية عادت بشكل قوي في الموسم الحالي، بدليل نجاح الفريق في تعويض تأخره في نتائج الأشواط في أكثر من مباراة، وصولاً الى مباراة إياب النهائي، والتي شهدت التأخر في الشوطين الأول والثاني، قبل الفوز المستحق بنتيجة 3-2».

الدوري التنافسي «رافد قوي» للمنتخب



أشاد محمد البادي قائد طائرة الجزيرة، بالمستوى التنافسي القوي للدوري في الموسم الحالي، في ظل تقارب المستويات ما بين 6 أندية على الأقل، تشمل إلى جانب «فخر أبوظبي»، الوصل، بني ياس، شباب الأهلي، العين، وعجمان، وقال: «مشاركة ثلاثة لاعبين من الأجانب والمقيمين والمواليد في المباريات، خلال الموسم، كان إيجابياً في رفع مستوى اللاعبين المواطنين».

وأضاف:«مشوار التنافس القوي في الدوري أفرز مستويات متميزة لمجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة للمنتخب، أمثال محمد عباس وحمد الحمادي وخالد صقروه «الجزيرة»، محمد حسين ومسعود درويش «عجمان»، عادل عطا وسالم جوهر«العين»، عامر غلام وسيف وحيد «الوصل»، مبارك المنصوري ومحمد صقروه «بني ياس»، وغيرهم».