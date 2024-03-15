«الثلاثي الخطير» يمزق «سلة صنز»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



قاد جايلن براون بتسجيله 37 نقطة فريقه بوسطن سلتيكس إلى فوز كبير، على حساب فينيكس صنز 127-112 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقدّم ثلاثي بوسطن الخطير والمؤلف من براون وجايسون تايتوم وآل هورفورد عرضاً هجومياً كبيراً من خلال تسجيلهم معاً 87 نقطة، ليسيطروا على اللقاء أمام صنز الذي سعى للثأر من خسارته أمام سلتيكس 107-117 السبت الماضي في أريزونا.

وأنهى تايتوم اللقاء بـ 26 نقطة، وأضاف هورفورد 24، ليقترب سلتيكس من ضمان المركز الأول في المنطقة الشرقية، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وأمطر سلتيكس سلّة صنز بوابل من الثلاثيات «25 محاولة ناجحة من أصل 50»، فيما نجح صنز بـ 11 محاولة من أصل 31 من خارج القوس.

وكان ديفن بوكر أفضل مسجّل لصنز بـ 23 نقطة، كما أضاف برادلي بيل 22، وكل من كيفن دورانت وغريسون ألن 20.

ونوّه مدرب سلتيكس جو ماتزولا بأداء براون، قائلاً «أعتقد أنّه ركّز بالفعل على كونه لاعباً متكاملاً، وكل شيء لديه يبدأ من خلال صلابته الدفاعية، إنّ البداية الدفاعية الرائعة تجعله يتألق على مدار المباراة، وهذا أمر مهم بالنسبة لفريقنا».

وأضاف «يستطيع التسجيل على أي لاعب في أي وقت، إنه يقدم كرة سلة متكاملة في الناحيتين الدفاعية والهجومية، إنه ممتع للمشاهدة».

ورفع بوسطن رصيده إلى 52 فوزاً، مقابل 14 خسارة، وبات يتقدم بفارق كبير على ميلووكي باكس في صدارة الشرقية «43-24».

في المقابل، يملك فينيكس في رصيده 38 فوزاً، و28 خسارة في المركز السابع بالغرب، خارج المراكز الستة المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

واعترف مدرب صنز فرانك فوجل بأنّ فريقه لم يكن في مستوى بوسطن، لكنّه أصر أن الوقت لا يزال سانحاً من أجل تحسين الأداء، مع اقتراب الـ«بلاي أوف» التي تنطلق في أبريل.