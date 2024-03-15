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الرياضة

«الريال» يمنع لاعبيه من «أولمبياد باريس»

«الريال» يمنع لاعبيه من «أولمبياد باريس»
15 مارس 2024 13:58

 
باريس (أ ف ب)

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أبلغ ريال مدريد الإسباني العديد من الاتحادات الوطنية، أنّه لن يسمح للاعبيه في المشاركة بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في باريس، ذلك حسب ما أشار مصدر مقرّب من الملف، مؤكداً المعلومات التي نشرتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وقال المصدر «أرسل ريال مدريد رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد».
وتُعد هذه الأخبار سيئة على نحو خاص بالنسبة لفرنسا البلد المضيف التي كانت تمني النفس بتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة لمحاولة الظفر بالميدالية الذهبية، وعلى رأس أولويتها النجم كيليان مبابي الذي يُرجح أن ينتقل إلى ريال مدريد من باريس سان جيرمان، بعدما أعلن الرحيل عنه في نهاية الموسم.
وسبق لقائد «الديوك» أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عاماً.
لكن بما أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي «الفيفا»، فإنّ الأندية ليست مُلزمة على تحرير لاعبيها.
وسبق أن صرّح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس «صعبة جداً»، نظراً لأنه سيكون قادماً مباشرة من المشاركة مع «الديوك» في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.
وقال ديشامب، «من الصعب جداً على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين، خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة».
وأشار ديشامب الى أن بعض أعضاء تشكيلته التي ستشارك في كأس أوروبا مرشحون لتشكيلة المنتخب الأولمبي التي يختارها المدرب تييري هنري.

ريال مدريد
أولمبياد باريس 2024
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
ديديه ديشامب
الفيفا
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