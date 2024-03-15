كيميتش: «روح العصر» جردت الكرة من «الصفات الحقيقية»



ميونيخ (د ب أ)



قال جوشوا كيميتش اللاعب الألماني الدولي، إنه لم تعد هناك صفات حقيقية في كرة القدم هذه الأيام، بسبب روح العصر المختلفة، ووجود اللاعبين تحت المراقبة بصورة مستمرة. وقال كيميتش، نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في عدد «الجمعة» من صحيفة «مونشنر ميركور- تاجس تسايتونج» إنه ليس من المستغرب أن يبتعد الجيل الجديد من اللاعبين عن أي شيء، ربما يعتبر مثيراً للجدل.

قال نجم الفريق البافاري «الأمر بالتأكيد بات أكثر صعوبة هذه الأيام، مما كان عليه من قبل بسبب روح العصر، يبدو الأمر اليوم وكأن كل تفصيلة صغيرة تتم مناقشتها وتقييمها باستمرار، واعتبارها في النهاية جيدة أو سيئة».

أضاف كيميتش «ليس هناك ألوان رمادية، حيث القبول والتمايز أقل، وهذا يؤدي حتماً لانسحاب الكثير من الناس من هذا التركيز المستمر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بهذا الأمر».

أوضح النجم الألماني «29 عاماً» الذي يجيد اللعب في مركزي وسط الملعب والظهير «إن كونك قائداً للفريق يعني في الأساس أن تكون قدوة من خلال أداءك الجيد على أرض الملعب».

وأشار «هذه هي الطريقة الوحيدة لكسب الاحترام والاستماع إليك، ثم من المهم أن تكون لديك الصورة العامة في ذهنك، وتفكر فيها، وتحدد تطلعاتك، وتتفاعل مع زملائك في الفريق داخل وخارج الملعب، وتصنع تأثيراً من أجل تحقيق أهداف النادي».

ووصف كيميتش شارة قيادة الفريق أو المنتخب بأنها رمز قوي، و«شرف لارتدائها»، مشدداً على أنها «تجمع بين قدر كبير من الاحترام والتواضع والمسؤولية».

واستدرك «رغم ذلك، فإن ذلك لا يؤثر على تصرفاتك، سواء مع شارة القيادة أو بدونها، فإنك تتصرف بطريقتك المعتادة، وبالنهج الذي ترى به الأشياء والأسلوب الذي ترشدك به مشاعرك».

وكان كيميتش عنصراً بارزا في صفوف بايرن ومنتخب ألمانيا لعدة سنوات، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع ناديه عام2025، وأعرب مسؤولو بايرن عن عزمهم بدء مفاوضات التجديد مع كيميتش، لكن إذا كانت لديه الرغبة في الرحيل صيف العام الحالي، فلن يقفوا حائلاً أمام تنفيذها.