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الرياضة

برادلي: وداع كلوب بجميع الألقاب!

برادلي: وداع كلوب بجميع الألقاب!
15 مارس 2024 14:07

 
ليفربول (رويترز)

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قال كونور برادلي مدافع ليفربول، بعد فوز فريقه 6-1 على سبارتا براج في الدوري الأوروبي لكرة القدم، إن ليفربول يرغب في وداع مدربه الألماني يورجن كلوب بأفضل صورة ممكنة، وذلك عن طريق الفوز بكل بطولة يشارك فيها حالياً.
وأعلن كلوب في يناير الماضي أنه سيترك تدريب ليفربول في نهاية الموسم الحالي، بعد استمراره على رأس الجهاز الفني لمدة ثمانية أعوام بسبب تراجع طاقته.
وصعد ليفربول الفائز بكأس الرابطة المحلية للمحترفين بإنجلترا لدور الثمانية في الدوري الأوروبي، بعد فوزه 11-1 على النادي التشيكي في النتيجة الإجمالية لدور 16، كما أنه يتساوى في رصيد النقاط مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وصعد أيضاً لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال برادلي «20 عاماً» في تصريحات تلفزيونية «لم أعرف مدرباً غيره في هذا النادي. لذا فإن رحيله محزن».
وأضاف المدافع الشاب «نريد فقط الفوز بكل بطولة ممكنة من أجله، وأن نودعه بأفضل صورة ممكنة».
ويحل ليفربول ضيفاً على مانشستر يونايتد في دور الثمانية بكأس إنجلترا الأحد المقبل، قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز 31 مارس الجاري.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
الدوري الأوروبي
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