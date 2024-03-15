«الريال» يصطدم بـ «السيتي» في ربع نهائي «الأبطال»



نيون (أ ف ب)



نيون (أ ف ب)

اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب «14»، بمانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سُحبت في نيون السويسرية.

وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

تقام مباريات ربع النهائي في 9 و10 و16 و17 أبريل ونصف النهائي في 30 أبريل والأول من مايو، و7 و8 مايو، يحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية أول يونيو.

وسحبت أيضاً قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن وضع «الريال» أو «السيتي» ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ.

وبالتأكيد، ستكون المواجهة الأبرز في ربع النهائي بين «الريال» و«السيتي» في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1، قبل أن يحقق النادي الإنجليزي انتصاراً كاسحاً في الإياب على أرضه برباعية نظيفة، في طريقه لإحراز اللقب الأول في تاريخه على حساب الإنتر الإيطالي.

ولم تكن مواجهة الموسم الماضي الأولى بين الفريقين، إذ وقعا معاً في دور المجموعات موسم 2012-2013، وفاز الريال 3-2 ذهاباً ثم تعادلاً 1-1.

واصطدما بعدها في نصف نهائي موسم 2015-2016، حين فاز ريال 1-0 بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن نهائي موسم 2019-2020، وفاز السيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ثم في نصف نهائي موسم 2021-2022، حين حقق ريال مدريد «ريمونتادا» رائعة إياباً في الوقت القاتل، وفاز 3-1 بعد التمديد، بفضل «ثنائية» البرازيلي رودريجو، وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3-4.

ويعود برشلونة في مواجهته مع باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي إلى ذكريات «الريمونتادا» التاريخية في ثمن النهائي عام 2017، حين فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0، قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً، بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في «بارك دي برانس».

وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021، وخرج حينها سان جيرمان منتصراً من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.

وسيكون أرسنال الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أقصى النادي اللندني في آخر ظهر له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي عام 2017.



دور الثمانية

ريال مدريد - مانشستر سيتي

أرسنال - بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد - بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان - برشلونة