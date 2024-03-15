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الرياضة

إيجور بطل كأس «الوفاء لزايد»

إيجور بطل كأس «الوفاء لزايد»
15 مارس 2024 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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أحرز الصربي إيجور ميلادنوفيتش لقب بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ عام 2002، وجاء تتويج إيجور، بعد تصدره الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وشارك في البطولة 174 لاعباً ولاعبة من 29 دولة، منهم 22 لاعباً من حملة الألقاب الدولي واللاعبين المصنفين دولياً.
وحضر مراسم حفل الختام وتتويج الفائزين، سعيد شكري، الأمين العام للنادي وعثمان موسى، مدير الجهاز الفني بالنادي، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي.
وتصدر الترتيب النهائي بعد الجولة التاسعة، إيجور ميلادنوفيتش «8 نقاط»، وتبعه الطاجيكي أمانتوف فارّوخ «7.5 نقطة»، والأوكراني ألكسندر زوباريف الثالث، «7 نقاط». 
وحصل زايد الطاهر على جائزة أفضل لاعب مواطن، بعد حصده 6 نقاط، وبالرصيد نفسه فازت أحلام راشد بلقب أفضل لاعبة مواطنة، وخليفة البلوشي بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وشما خلفان السويدي جائزة أفضل لاعبة من النادي.
من جانبه، هنأ نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، الفائزين بجوائز البطولة والفئات الخاصة، معرباً عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للاعبين في مستهل الأنشطة الرمضانية، مؤكداً أن مشاركة هذا العدد من اللاعبين واللاعبات من 29 دولة، يدل على انتشار اللعبة بين مختلف الفئات العمرية.
وتوجه بالشكر لطاقم التحكيم برئاسة الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم، وفريقه المساعد المكون الحكم الدولي سلمان الطاهر وحكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي، والحكام المحليين عبدالله علي وحمد الشيزاوي، وحامد أحمد، حيث أثنى على الكفاءة التحكيمية للحكام، وجدارتهم في إدارة مباريات البطولة.
وينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن برنامجه الرمضاني بطولة الشطرنج الخاطف للفرق الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وخصصت لها جوائز للمراكز الثلاثة الأول، بالإضافة إلى جوائز خاصة منها، جوائز لأفضل فريق من الناشئين دون 16 سنة، وأفضل فريق عائلي.

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