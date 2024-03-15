هدى المطروشي: التعاون مع «الاتحاد الدولي» يفتح آفاقاً جديدة للخماسي الحديث

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، أن التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير مستقبل الخماسي في الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وزيادة انتشارها.

جاء ذلك، خلال زيارة كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي والوفد المرافق له للاتحاد في أبوظبي، لبحث سبل التعاون وإبرام شراكات بناءة، وبرامج الاتحاد ومساعيه للتطوير على مستوى الدول، وفي قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أنشطة الاتحاد وروزنامة البطولات.

وأشارت أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي، من شأنها تعزيز جهود القائمين على اللعبة في الإمارات، لتحقيق نجاحات أكبر على مختلف الصعد، والاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الدولية، وتأسيس شراكات مستقبلية مع الاتحادات الرياضية الكبرى للارتقاء بالخماسي الحديث، والوصول إلى الأهداف الرئيسة بإعداد أبطال يشاركون في دورات الألعاب الأولمبية.

وأشادت المطروشي بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ودعم اللجنة المتواصل للاتحاد، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي للإمارات واللجنة الأولمبية الوطنية يمثل نجاحاً لجهودنا على صعيد الرياضة العالمية، موجهة الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم المستمر للخماسي الحديث، والمساهمة في تعزيز الجهود للارتقاء بالرياضة الناشئة في الدولة، وتعزيز نموها على جميع المستويات، وفتح الأبواب أمام الرياضيين لممارسة واحتراف الخماسي الحديث بمختلف أقسامه.