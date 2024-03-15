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الرياضة

11 هدفاً تدشن كرة القدم في «عجمان الرياضية»

11 هدفاً تدشن كرة القدم في «عجمان الرياضية»
15 مارس 2024 17:00

 
عجمان (الاتحاد)

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شهدت «ضربة بداية» كرة القدم 11 هدفاً، في أول 3 مباريات، ضمن «النسخة الرابعة» من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام برعاية وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.
وافتتح الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية منافسات الدورة، بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا. 
وأسفرت نتائج اليوم الأول من مسابقة كرة القدم المقامة بملعب مركز كواترو الرياضي عن فوز دائرة البلدية والتخطيط على مصرف عجمان 4-1، وتعادلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية من دون أهداف، كما تعادل جهاز الرقابة المالية وهيئة النقل 3-3.
وفي كرة الطائرة الشاطئية، فاز الدفاع المدني بعجمان على «يو إم كي» 2-1، وبالنتيجة ذاتها، فاز «إي دبيلو إي» على «بالا سايكسز»، والأكاديمية الأولمبية الوطنية على «أيه يو إس» بنتيجة 2-0.
وتشهد الدورة اليوم تدشين بطولة الألعاب الشعبية في مركز عجمان الإبداعي، وتتضمن البطولة 4 ألعاب وهي ألعاب شد الحبل والكرابي ومطارح وميت، ويشارك في مرحلة التصفيات 8 فرق من الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع، بمشاركة 10 لاعبين في كل فريق. 
وتضم الدورة 9 مسابقات تنافسية، وهي كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة والبادل تنس، وبطولة الرماية وسباق الجري للرجال، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولة الألعاب الشعبية وألعاب التحدي، إلى جانب فعاليتي يوم زايد للعمل الإنساني، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات.

الإمارات
عجمان
حكومة عجمان
مركز كواترو الرياضي
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