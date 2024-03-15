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الرياضة

«مئوية كوزمين» لم تُتوج بـ «النصر»!

«مئوية كوزمين» لم تُتوج بـ «النصر»!
15 مارس 2024 16:16

 
سلطان آل علي (دبي)


رغم أن مباراة الشارقة والنصر ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وانتهت بالتعادل 2-2، لا تمثل أهمية كبيرة سواء على صعيد المنافسة على اللقب أو الهبوط بحكم وجود الفريقين في منطقة الوسط، إلا أنها مختلفة للمدرب الكبير أولاريو كوزمين.
وحملت مباراة الشارقة والنصر رقماً تاريخياً، وذلك بقيادة كوزمين لمباراته رقم 100 مع «الملك» في مختلف المسابقات.
أكمل كوزمين الذي تولى قيادة الفريق في نوفمبر موسم 2021-2022، رقم 100 مع «الملك»، وحقق خلالها 50 انتصاراً، والتعادل في 30 مباراة والخسارة 20 مرة، وجمع 60% من النقاط الممكنة، وعلى صعيد الأهداف، سجل الشارقة 168 هدفاً، بينما استقبل 102هدف، كما حافظ على نظافة شباكه في 37 مباراة.
وتبقى بطولات كوزمين الأربع مع الشارقة «حالة استثنائية»، حيث لا يوجد نادي في تاريخ كرة الإمارات، تمكّن من جمع 4 بطولات في موسم واحد «بغض النظر عن كون أحدها مؤجلة».
وخسر كوزمين نهائي واحد مع الشارقة هو كأس السوبر الأخير أمام شباب الأهلي 2-6 وهي الأكبر بتاريخه، والجدير بالذكر أن الشارقة ما زالت أمامه هذا الموسم كأس السوبر الإماراتي القطري، إضافة إلى وجوده في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.


كوزمين مع الشارقة

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المباريات: 100 

الفوز: 50 

التعادل: 30
الخسارة: 20
الأهداف له: 168
الأهداف ليه: 102
الشباك النظيفة: 37

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
النصر
كوزمين
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