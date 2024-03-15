تودور مدرباً للاتسيو



روما (أ ف ب)



كلّف لاتسيو الإيطالي لكرة القدم المدرب الكرواتي إيجور تودور، لخلافة «المُقال» ماوريسيو ساري، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكشفت تقارير صحفية أن تودور «45 عاماً» توصّل إلى اتفاق مع رئيس النادي ومالكه كلاوديو لوتيتو.

ويتم التعاقد مع الكرواتي بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2025، على أن يُعلن عن الأمر رسمياً، بعد مواجهة فريق العاصمة مع فروزينوني «السبت» في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري، حيث يقود جوفاني مارتوتشيلّو، المدرب المساعد لساري، هذه المباراة.

ولم يدرّب تودور أي فريق منذ العام الماضي بعد موسم واحد قضاه مع مرسيليا الفرنسي قادماً من هيلاس فيرونا.

وسيعود الكرواتي إلى الدوري الذي يعرفه جيداً، حيث توّج باللقب مرتين «2001-2002 و2002-2003»، مع يوفنتوس لاعباً، علماً أنه دافع عن ألوان فريق «السيدة العجوز» من 1998 إلى 2007 «لعب مع سيينا لموسم واحد بالإعارة».

وعاد تودور مدرباً إلى إيطاليا من بوابة أودينيزي «2018 و2019»، قبل أن يقود فيرونا «2021-2022».

وكان تودور قريباً من تدريب نابولي خلفاً للفرنسي رودي جارسيا، لكن رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس قرر التعاقد مع والتر ماتزاري الذي أقيل بدوره وعُيّن فرانتشيسكو كالتسونا بدلاً منه.

ويقود الكرواتي فريق لاتسيو الذي تراجعت نتائجه وخسر مبارياته الأربع الأخيرة، وودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، وفريق العاصمة في المركز التاسع في الدوري راهناً، بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال.

ويجتمع المدرب مع لاعبه السابق الفرنسي ماتيو جندوزي الذي لعب لمرسيليا قبل انتقاله إلى لاتسيو، علماً أن الدولي لم يلعب بشكل أساسي مع الفريق الفرنسي، حين كان تودور يقود الفريق.