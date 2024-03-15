رونالدو يقود البرتغال أمام السويد وسلوفينيا



لشبونة (أ ف ب)



استدعى روبرتو مارتينيز المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال، تشكيلة موسّعة من 32 لاعباً للمباراتين الوديتين المقررتين ضد السويد وسلوفينيا، وذلك ضمن التحضيرات لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وكان المهاجمان جوتا سيلفا «فيتوريا جيمارايش» وفرانسيسكو كونسيساو «بورتو» الوجهان الجديدان في هذه التشكيلة التي ضمت بطبيعة الحال المخضرمين القائد نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو «39 عاماً»، وقلب دفاع بورتو بيبي «41 عاماً».

كما عاد إلى التشكيلة التي ستكون البروفة الأخيرة قبل الإعلان عن لائحة نهائيات كأس أوروبا المقررة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي نونو منديش الذي عاود اللعب في نهاية فبراير، بعد غياب لعشرة أشهر بسبب إصابة في الفخذ.

ورأى مارتينيز أن هذه الاستدعاءات للمباراتين المقررتين ضد السويد في 21 الحالي في جيمارايش، وسلوفينيا في 26 منه في ليوبليانا «ستسمح لنا بجمع المعلومات من أجل تكوين فريق متوازن، وقال: هذان اللقاءان يمثلان فرصتين جيدتين جداً للاعبين، من أجل إظهار ما يمكنهم تقديمه إلى التشكيلة.

وقبل المغادرة إلى ألمانيا حيث تلعب بطلة 2016 في المجموعة السادسة، إلى جانب التشيك وتركيا ومنتخب صاعد من الملحق، ستكون هناك ثلاث مباريات ودية على أرضها ضد فنلندا وكرواتيا وإيرلندا في 4 و8 و11 يونيو توالياً.

وضمت التشكيلة 32 لاعباً هم ديوغو كوستا «بورتو»، جوزيه «ولفرهامبتون الإنجليزي»، روي باتريسيو «روما الإيطالي»، وجواو كانسيلو «برشلونة الإسباني»، نيلسون سيميدو وتوتي جوميش «ولفرهامبتون الإنجليزي»، جواو ماريو «بورتو»، ديوجو دالوت «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، رافايل جيريرو «بايرن ميونيخ الألماني»، نونو منديش ودانيلو بيريرا «باريس سان جيرمان الفرنسي»، ديوجو ليتي «أونيون برلين الألماني»، روبن دياش «مانشستر سيتي الإنجليزي»، بيبي «بورتو»، أنتونيو سيلفا «بنفيكا»، جونسالو إيناسيو «سبورتينج»، وجواو بالينيا «فولهام الإنجليزي»، روبن نيفيش «الهلال السعودي»، جواو نيفيش «بنفيكا»، برونو فرنانديز «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، أوتافيو مونتيرو «النصر السعودي»، فيتينيا «باريس سان جيرمان الفرنسي»، ماتيوس نونيش وبرناردو سيلفا «مانشستر سيتي الإنجليزي»، وفرانسيسكو كونسيساو «بورتو»، جوتا سيلفا «فيتوريا جيمارايش»، ريكاردو ترينكاو «سبورتينج»، بروما «سبورتنغ براجا»، رافايل لياو «ميلان الإيطالي»، جواو فيليكس «برشلونة الإسباني»، كريستيانو رونالدو «النصر السعودي»، جونسالو راموش «باريس سان جيرمان الفرنسي».