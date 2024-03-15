السبت 16 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بونيفايس يزف «النبأ السعيد» لليفركوزن

بونيفايس يزف «النبأ السعيد» لليفركوزن
15 مارس 2024 21:01

 
برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مولر يستفز هافرتز قبل «موقعة الأبطال»!
«الغاضبون» يعتدون على إيموبيلي!


اقترب المهاجم الدولي النيجيري، فيكتور بونيفايس، من العودة إلى فريقه باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الداخلية لفخذه، وذلك وفق ما أعلن مدربه الإسباني شابي ألونسو.
وتعرض بونيفايس للإصابة خلال تحضيراته مع منتخب بلاده، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار بين 13 يناير و11 فبراير، ووصلت فيها نيجيريا إلى النهائي قبل الخسارة أمام البلد المضيف 1-2.
وكان من المفترض أن يعود بونيفايس إلى الملاعب في أبريل، لكن ألونسو قال إن ابن الـ23 عاماً قد يكون جاهزاً للعب ضد هوفنهايم في مباراة الدوري المقررة في 30 مارس.
وقال الإسباني الذي يتصدر فريقه الدوري بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ، وبلغ ربع نهائي مسابقة «يوروبا ليج»، ووصل إلى نصف نهائي الكأس المحلية، في مشوار خاض خلاله حتى الآن 37 مباراة، من دون هزيمة ضمن جميع المسابقات، إن بونيفايس «ليس جاهزاً بعد، لكن هناك نافذة دولية (مباريات المنتخبات) الأسبوع المقبل، وسنستفيد من هذا الوقت للسير خطوة معه إلى الأمام».
وحدّد «قد يكون ذلك (يلعب) ضد هوفنهايم إذا سارت الأمور على ما يرام، لكن دعونا ننتظر لمعرفة ما سيحصل»، مضيفاً «علينا التحلّي بمزيد من الصبر، لكنه قريب من العودة إلى أرض الملعب».
وبعد انتقاله من سان جيلواز البلجيكي الصيف المنصرم، قدّم بونيفايس بداية رائعة مع ليفركوزن بتسجيله 16 هدفاً مع 8 تمريرات حاسمة في 23 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

الدوري الألماني
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
اليوم 16:13
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
الرياضة
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
اليوم 15:55
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
الرياضة
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
اليوم 15:52
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
الرياضة
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
اليوم 15:30
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
الرياضة
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©