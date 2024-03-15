إيمري يطالب أستون فيلا بـ«التكيف»!

لندن (د ب أ)



أعرب أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله في أن يتعلم فريقه كيفية التكيف مع اللعب يوم الخميس ثم يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن أستون فيلا تأهل لدور الثمانية بدوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه 4 -صفر في إياب دور الـ16 على أياكس الهولندي.

ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا مع ليل الفرنسي في دور الثمانية، ولا يوجد وقت للفريق للراحة حيث يسافر الفريق إلى لندن يوم الأحد لمواجهة وستهام في مباراة هامة بالدوري الإنجليزي، حيث يهدف الفريق لإنهاء الموسم في المركز الرابع.

وتعرضت آمال فريق أستون فيلا في اللعب بدوري أبطال أوروبا لضربة موجعة، بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام توتنهام، بعد أقل من 72 ساعة من التعادل مع أياكس سلبياً. وقال المدرب الإسباني، الذي يعد خبيراً في تحقيق الانتصارات بالمباريات الأوروبية التي تقام أيام الخميس، حيث فاز بالدوري الأوروبي أربع مرات، إن كل هذا جزء من الجدول. وقال إيمري: «الآن يجب أن يكون اللاعبون جاهزين، أن يكونوا محترفين، يلعبون المباريات ويتعافون، أن يكونوا أذكياء، ومحترفين».

وأضاف:«الآن عليهم أن يكونوا جاهزين للعب أكثر من مباراة في الأسبوع هذه هي الطريقة».

وقال: «هذه هي طبيعة الجدول وطريقة العمل لدينا، خوض المباريات يوم الخميس يجعل خوضها مجدداً يوم الأحد صعباً، يتعين علينا التعافي يوم الجمعة، والتركيز على مباراة يوم السبت، ثم نكون جاهزين للعب مجدداً».

وأضاف: «الآن هدفنا هو استعادة اللاعبين، وأن نحاول الاستعداد للمباراة، وأن ننافس في مباراة الأحد، والطريقة الوحيدة للفوز هناك، هو أن تكون منافساً قوياً طوال المباراة، وأن تكون حاسماً في اتخاذ القرار».