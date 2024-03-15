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الرياضة

تيمبر.. «الدعوة الأولى»

تيمبر.. «الدعوة الأولى»
15 مارس 2024 21:29

 
أمستردام (د ب أ)

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تلقى كوينتين تيمبر، لاعب وسط فينورد الهولندي لكرة القدم، دعوة للانضمام للمرة الأولى للمنتخب الهولندي في مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام أسكتلندا وألمانيا.
ويعود ماركو بيزوت وممفيس ديباي وجيورجينيو فينالدوم للمنتخب، بعد فترة غياب طويلة لقائمة تضم 26 لاعباً، والتي أعلنها المدير الفني رونالد كومان.
وكان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة لجوشوا زيركيزي، للمرة الأولى، بعدما قدم موسماً جيداً مع بولونيا الإيطالي، ولكنه مصاب حالياً.
ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الأسكتلندي 22 مارس في أمستردام، ثم يواجه المنتخب الألماني، بعدها بأربعة أيام في فرانكفورت.
وتتضمن القائمة التي أعلن عنها كومان 5 لاعبين من الدوري الألماني «البوندسليجا»، هم جيريمي فريمبونج «باير ليفركوزن»، وماتيس دي ليخ «بايرن ميونيخ»، ودونييل مالين «بوروسيا دورتموند»، وتشافي سيمونز «لايبزج»، وفوت فيجورست «هوفنهايم».
وتُوج المنتخب الهولندي بلقب بطولة أمم أوروبا في آخر نسخة أقيمت بألمانيا في عام 1988.
ويواجه المنتخب الهولندي في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا منتخبي فرنسا والنمسا، بالإضافة لأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الفاصل المؤهل للبطولة.

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