تن هاج: راشفورد «ليس للبيع»

لندن (د ب أ)



قال إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا توجد أي نية لبيع ماركوس راشفورد نجم الفريق في الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أنه بعد أن سجل راشفورد «26 عاماً» 30 هدفاً في الموسم الماضي، وتمديد عقده لخمس سنوات، سجل اللاعب الصاعد من أكاديمية النادي سبعة أهداف فقط هذا الموسم.

وارتبط اسم راشفورد هذا الأسبوع بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قد يمنح مانشستر يونايتد أموالاً ضخمة، في ظل اعتبارات الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتعلق بالربحية والاستدامة المالية.

وقد يمثل هذا ربحاً صافياً في هذه الناحية، خاصة أنه لاعب إنجليزي، ولكن المدير الفني تن هاج، قال، إن الفائدة المالية لا تقارن بأهمية اللاعب للنادي في المستقبل.

وقال تن هاج:«لم نجدد تعاقده لمدة خمسة أعوام في الموسم الماضي، ولدينا نية لبيعه، لا». وأضاف:«ينبغي أن يكون جزءاً من هذا المشروع، لذلك فهذا ليس موضوعاً نتحدث فيه». وكان تن هاج يتحدث قبل مواجهة ليفربول في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الأحد-، وهي مباراة ربما تحدد مستقبل المدير الفني بالبقاء مع الفريق في المشروع الجديد الذي تقوده شركة «إنيوس».

وعانى مانشستر يونايتد، الذي ضربته الإصابات، من موسم صعب، ويحتاج للتغلب على فريق ليفربول، بقيادة يورجن كلوب، في أولد ترافورد للحفاظ على آماله في التتويج بلقب هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، ويواجه صعوبة كبيرة للتواجد في أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال، ولكن تن هاج يأمل أن تكون مباراة الأحد بمثابة حافز لتغيير حظوظ الفريق هذا الموسم.

وقال تن هاج:«في الحقيقة، لم نتمكن من قلب الأمور حتى الآن، حظينا بفرص، ولكننا أضعنا كل الفرص (لقلب الأمور)».

وأضاف:«يوم الأحد لدينا فرصة جيدة لاكتساب الزخم، أعتقد أن الفريق واللاعبين أظهروا مؤخراً، منذ يناير، أننا نقدم سلسلة من المباريات الجيدة، وحققنا الكثير من الانتصارات، لذلك يجب أن يؤمنوا أن بمقدورهم فعل ذلك».