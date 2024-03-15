جوارديولا: مواجهة «السيتي» و«الريال» أصبحت تقليداً



لندن (د ب أ)



يتطلع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لمواجهة أخرى مع ريال مدريد الإسباني، بعدما أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا فريقه في مواجهة العملاق الإسباني للعام الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي، حامل لقب دوري الأبطال، يواجه ريال مدريد، حامل الرقم القياسي، من حيث عدد مرات التتويج باللقب، برصيد 14 لقباً، في دور الثمانية الشهر المقبل.

التقى الفريقان في الدور قبل النهائي في العامين الماضيين، حيث فاز الريال في 2022، ثم ثأر مانشستر سيتي من هذه الخسارة في العام الماضي.

وقال جوارديولا عقب القرعة: «يبدو أن الأمر أصبح تقليدياً أكثر، ثلاث مرات على التوالي نواجه ملوك البطولة».

وأضاف: «أتمنى أن أصل لموعد المباراة، ونحن في كامل جاهزيتنا، ولكن ما تزال هناك بضعة أسابيع قبل المباراة الأولى في مدريد».

وأضاف: «عندما يقول الناس إن القرعة سهلة، فإنهم يقللون من قيمة المنافس الآخر، ولكن لا داعي لنعرف ريال مدريد في هذه البطولة، عندما تلعب في المراحل الأخيرة، فأنت تواجه أفضل الفرق في أوروبا، وبالتأكيد يوجد فيها الريال».

وقال: «ولكن كل المنافسين يصعب الفوز عليهم، الكل يعرف هذا، شعرنا بالحماس قبل القرعة، لأن المشاركة هنا امتياز في كل مرة، إنها مسابقة خاصة».

وستكون أولوية مانشستر سيتي هي مواجهة نيوكاسل غداً السبت في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتقابل فيها الفريقان هذا الموسم، حيث فاز مانشستر سيتي بمواجهتي الدوري، قبل أن يفوز نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال جوارديولا: «هذا الموسم والذي سبقه، والذي سبقهما أيضاً- منذ أن تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل، وتولى الأشخاص في السعودية إدارة النادي، أصبحت نتائج مبارياتنا معهم متقاربة للغاية».

وأضاف: «لا أتوقع شيئاً مختلفاً، ولكن لدينا فرصة مذهلة على أرضنا وأمام جماهيرنا، من الآن فصاعداً، حتى نهاية الموسم، نريد في كل مباراة تقام على أرضنا دعم جماهيرنا، مثلما حدث في المباراة أمام مانشستر يونايتد».

وقال: «لا يمكنني تذكر أي أجواء تشبه تلك الأجواء منذ فترة طويلة، ونحن بحاجة لهذا في الغد».

ويفتقد مانشستر سيتي جهود كيفين دي بروين وإيدرسون مورايس، ولكن يسعى جاك جريليش لإيجاد مكان له في تشكيلة الفريق، بعد أن غاب عن ست مباريات من آخر سبع خاضها الفريق، وقال جوارديولا: «إنه يتحسن، إنه يوجد في القائمة».