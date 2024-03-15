سباليتي يستبعد إيموبيلي



روما (أ ف ب)



استدعى لوتشانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم، ثلاثة لاعبين جدد إلى تشكيلة فريقه المكونة من 28 لاعباً، لرحلته الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة، لخوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا والإكوادور، استعداداً للدفاع عن لقبه بطلاً لكأس أوروبا الصيف المقبل، في حين استبعد قائد وهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وتضمنت اللائحة للمرة الأولى مدافع تورينو راوول بيلانوفا «23 عاماً»، ولاعب وسط فيرونا مايكل فولورونتشو «26 عاماً» ومهاجم أودينيزي لورنتسو لوكا «23 عاماً» الذي سجل 7 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

واحتفظ سباليتي، مدرب نابولي السابق، بمعظم أفراد المجموعة التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، بينهم 6 لاعبين من صفوف الإنتر متصدر الدوري المحلي.

وتكمن مشكلة منتخب إيطاليا في عدم فعاليته الهجومية، وازدادت الأمور سوءاً بإصابة جناح ساسوولو دومينيكو بيراردي في وتر أخيل، ويغيب بالتالي عن النهائيات القارية.

وتم استدعاء مهاجم جنوى الأرجنتيني الأصل ماتيو ريتيجي، في حين تم استبعاد مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، الذي تعود مباراته رقم 57 والأخيرة إلى سبتمبر الماضي.

وتلعب إيطاليا مع فنزويلا في فورت لودرديل «ولاية فلوريدا» في 21 مارس، ثم تواجه الإكوادور بعدها بثلاثة أيام في نيويورك.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية في كأس أوروبا 2024 المقررة في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتضم تشكيلة إيطاليا، ماركو كارنيستشي «أتالانتا»، جانلويجي دوناروما «باريس سان جيرمان الفرنسي»، أليكس ميريت «نابولي»، جولييلمو فيكاريو «توتنهام الإنجليزي»،

وفرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني وماتيو دارميان وفيديريكو دي ماركو «جميعهم مع إنتر»، راوول بيلانوفا «تورينو»، أليساندرو بونجورنو «تورينو»، أندريا كامبياسو «يوفنتوس»، جوفاني دي لورينتسو «نابولي»، جورجيو سكالفيني «أتالانتا»، ديستيني أوديجي «توتنهام الإنجليزي»، ونيكولو باريلا ودافيدي فراتيسي «كلاهما مع إنتر»، جاكومو بونافنتورا «فيورنتينا»، مايكل فولورونتشو «فيرونا»، جورجينيو «أرسنال الإنجليزي»، مانويل لوكاتيلي «يوفنتوس»، لورنتسو بيليجريني «روما»، وفيديريكو كييزا «يوفنتوس»، لورنتسو لوكا «أودينيزي»، ريكاردو أورسوليني «بولونيا»، جاكومو راسبادوري «نابولي»، ماتيو ريتيجي «جنوى»، ماتيا زاكاني «لاتسيو»، نيكولو زانيولو (أستون فيلا الإنجليزي».