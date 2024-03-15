1.4 مليون درهم في ختام سباقات مضمار جبل علي اليوم

عصام السيد (دبي)

ينطلق اليوم، المهرجان الختامي لمضمار جبل علي، ويتألف السباق الذي ترعاه مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية، من 7 أشواط، حيث يتضمن بطولة جبل علي ستيكس (قوائم)، والذي يعد مسك الختام للبطولات الرئيسة التي يشتمل عليها الموسم بمضمار جبل علي، وتبلغ قيمة الجوائز المالية بالحفل 1.4 مليون درهم.

ويدافع «داراميثوس» عن لقب جبل علي ستيكس (قوائم) في الشوط السادس والرئيس البالغ إجمالي جوائزه 500 ألف درهم برعاية ارم القابضة، ويواجه بطل نسخة 2022 «لوست إيدن»، وصاحب الوصافة في العام الماضي، وتجذب هذه النسخة قائمة قوية تضم «نيفرشو ويكنس» صاحب الثلاثية، وهناك صاحب الأرض «الهزيم» الفائز على مسافة 1950 متراً على ذات المضمار منذ أسبوعين، كما تزداد المنافسة صعوبة بوجود «شون» صاحب المركز الثالث في سنجسبيل ستيكس للفئة الثانية.

وتشهد النسخة الجديدة من سباق جبل علي كلاسيك (شروط) برعاية شادويل، مشاركة قوية مع 16 خيلاً تتنافس على مسافة 1400 متر، يتصدرها «لا نقاش» الذي يجرب الأرضية الرملية للمرة الأولى، ويعود «كالبرق» باحثاً عن فوزه الثاني، فيما يبحث رفيقه «ينافس» عن أول انتصاراته بالدولة، وربما ينجح «أسد زعبيل» في جبل علي للمرة الأولى، بعد تألقه في ميدان الشهر الماضي.

وينطلق الشوط الأول، بسباق كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على مسافة 1200 متر – هانديكاب، وأبرز الخيول «أيه أف مرموق» ورفيقه «أيه أف ليث»، إلى جانب «بيرننج كريسنت»، ولن تكون «أسماء الوثبة» صيداً سهلاً.

ويطارد الثنائي «مزاحم» الفائز ثلاث مرات ونجم السرعة الموصوف، و«لا بأس» الفائز على ذات المضمار والمسافة بجدارة في مطلع العام، لقب الشوط الثاني (سكون تكافل ستيكس) لمسافة السرعة 1000 متر – هانديكاب، وينافسهم «أشقر عسير» الفائز بمضمار ميدان، و«إلوسف تيري» الفائز في مشاركتين متتاليتين.

وتواجه النجمة «لهفتي» الفائزة في حفل المضمار الأصفر الأخير، لمواجهة مهرات الثلاث سنوات في سباق جبل علي ديستاف (شروط) برعاية الشعفار للاستثمار، في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، ويتجدد لقاؤها مع «لي فوكون مالتيه» الوصيفة في النايفات ستيكس، وهناك «كيبو ميساكي»، و«لايتننج باراديس».

ويجتذب الشوط الرابع (شروط) على مسافة 1400 متر 16 خيلاً في سباق الوصل كلاسيك، ويتصدر الترشيحات «كوارتييه»، ولكن هناك «فالكون أوف أرابيا» الفائز في سباقه الأول، فيما يتأهب صاحب الأرض «ترجمان» أمام «مليتاري آرتيست».

ويجتذب الشوط السابع والأخير في موسم مضمار جبل علي 2024-2023 مجموعة قوية من الخيول الفائزة، للبحث عن آخر الفائزين في سباق هانديكاب لمسافة الميل (كأس بنك دبي التجاري)، ويمثل أصحاب الأرض «كاتب» ورفيقه «صائد» وهما فائزان مؤخراً، كما تنافس «داون أون دا بايو» الوصيفة في جبل علي مايل، وهناك «جوست أوف ذا مامبو»، و«أرابيان تيل» و«فايلونت جاستيس».