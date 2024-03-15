السبت 16 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الدقيقة 97» تُسعد «الفرسان» وتدمع «الراقي»

شباب الأهلي يخطف الفوز أمام البطائح في الوقت القاتل (الاتحاد)
16 مارس 2024 02:07

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»

تباين تفاعل الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، والكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح، مع هدف «الدقيقة 97» للفرسان بوساطة مؤنس دبور الذي حسم به المواجهة أمام ضيفه «الراقي» بنتيجة 2-1 ضمن «الجولة 16» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي كانت فيها طريقها إلى التعادل 1-1 قبل ثوانٍ على نهاية دقائق الوقت بدل الضائع، بعد تقدم «أصحاب الأرض» بهدف مؤنس دبور في الدقيقة 17، قبل أن يدرك محمد راشد التعادل للراقي الدقيقة 53، ويضيف بعدها «دبور» هدف الفوز للفرسان في الدقيقة 97.
وقال الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، تعليقاً على الفوز الأكثر تأخراً لفريقه في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024: «النقاط الثلاث هدية القتال وعدم الاستسلام حتى الدقائق الأخيرة، سعيد بالفوز الخامس على التوالي في مشوار الفريق بالدوري».
أضاف: «عانينا في الشوط الثاني بعد استقبال هدف التعادل من المنافس، وزادت عصبية اللاعبين قبل أن ننجح في تحقيق الأهم بحصد النقاط الثلاث»، لافتاً إلى أن استمرار غياب صانع ألعاب الفريق فيدريدكو كارتابيا يعود إلى إصابته في أصبع القدم، مؤكداً عودته قريباً للمشاركة مع الفريق.
في المقابل، عبر الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح عن حسرته على خسارة المباراة في دقائق الوقت بدل الضائع، وقال: «لم نوفق في الحفاظ على نتيجة التعادل، ومن المؤلم الخسارة في دقائق الوقت القاتل»، لافتاً إلى أن فقدان فريقه «إيقاع المباريات»، بعد تأجيل مباراته أمام الإمارات بداعي الأحوال الجوية، ما أثر سلباً على نسق الأداء والجاهزية.
من جهته، أكد المالي سيكو بابا جناح البطائح، والعائد للمشاركة مع فريقه بعد الغياب عن مباراة «الجولة 15» أمام اتحاد كلباء 2-1، على العلاقة الجيدة التي تربطه بزميله أحمد خليل، وقال رداً على أنباء تصاعد خلافاته مع خليل، والتي أفضت إلى استبعاده من قائمة الفريق الأول،: «خليل بمثابة أخ وشقيق، وهو اسم معروف على صعيد كرة القدم الإماراتية، وغبت عن المباراة عن الماضية بداعي الإصابة».
وأكدت مصادر متطابقة في وقت سابق قرار استبعاد المالي سيكو بابا من قائمة الفريق الأول، وإلزامه بالتدريبات مع فريق «تحت 21»، قبل أن يعود للمشاركة مع زملائه بداية من مباراة «الجولة 16» أمام شباب الأهلي 1-2، ويعد الموسم الحالي الثالث على التوالي في مشوار بابا صاحب الـ 23 عاماً مع «الراقي».

ماركو نيكوليتش
شباب الأهلي
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
اليوم 16:13
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
الرياضة
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
اليوم 15:55
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
الرياضة
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
اليوم 15:52
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
الرياضة
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
اليوم 15:30
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
الرياضة
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©