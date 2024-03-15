«الدقيقة 97» تُسعد «الفرسان» وتدمع «الراقي»

معتصم عبدالله (دبي)

تباين تفاعل الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، والكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح، مع هدف «الدقيقة 97» للفرسان بوساطة مؤنس دبور الذي حسم به المواجهة أمام ضيفه «الراقي» بنتيجة 2-1 ضمن «الجولة 16» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي كانت فيها طريقها إلى التعادل 1-1 قبل ثوانٍ على نهاية دقائق الوقت بدل الضائع، بعد تقدم «أصحاب الأرض» بهدف مؤنس دبور في الدقيقة 17، قبل أن يدرك محمد راشد التعادل للراقي الدقيقة 53، ويضيف بعدها «دبور» هدف الفوز للفرسان في الدقيقة 97.

وقال الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، تعليقاً على الفوز الأكثر تأخراً لفريقه في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024: «النقاط الثلاث هدية القتال وعدم الاستسلام حتى الدقائق الأخيرة، سعيد بالفوز الخامس على التوالي في مشوار الفريق بالدوري».

أضاف: «عانينا في الشوط الثاني بعد استقبال هدف التعادل من المنافس، وزادت عصبية اللاعبين قبل أن ننجح في تحقيق الأهم بحصد النقاط الثلاث»، لافتاً إلى أن استمرار غياب صانع ألعاب الفريق فيدريدكو كارتابيا يعود إلى إصابته في أصبع القدم، مؤكداً عودته قريباً للمشاركة مع الفريق.

في المقابل، عبر الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح عن حسرته على خسارة المباراة في دقائق الوقت بدل الضائع، وقال: «لم نوفق في الحفاظ على نتيجة التعادل، ومن المؤلم الخسارة في دقائق الوقت القاتل»، لافتاً إلى أن فقدان فريقه «إيقاع المباريات»، بعد تأجيل مباراته أمام الإمارات بداعي الأحوال الجوية، ما أثر سلباً على نسق الأداء والجاهزية.

من جهته، أكد المالي سيكو بابا جناح البطائح، والعائد للمشاركة مع فريقه بعد الغياب عن مباراة «الجولة 15» أمام اتحاد كلباء 2-1، على العلاقة الجيدة التي تربطه بزميله أحمد خليل، وقال رداً على أنباء تصاعد خلافاته مع خليل، والتي أفضت إلى استبعاده من قائمة الفريق الأول،: «خليل بمثابة أخ وشقيق، وهو اسم معروف على صعيد كرة القدم الإماراتية، وغبت عن المباراة عن الماضية بداعي الإصابة».

وأكدت مصادر متطابقة في وقت سابق قرار استبعاد المالي سيكو بابا من قائمة الفريق الأول، وإلزامه بالتدريبات مع فريق «تحت 21»، قبل أن يعود للمشاركة مع زملائه بداية من مباراة «الجولة 16» أمام شباب الأهلي 1-2، ويعد الموسم الحالي الثالث على التوالي في مشوار بابا صاحب الـ 23 عاماً مع «الراقي».